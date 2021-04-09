ЦИК установила результаты выборов на округе №50 в Донецкой области и объявила Аксенова победителем

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании в пятницу установила результаты промежуточных выборов народного депутата Украины, прошедших 28 марта в одномандатном избирательном округе №50 (центр – Покровск Донецкой области).

"По данным протокола, народным депутатом Украины избран Андрей Аксенов. За него проголосовало 19 949 избирателей, что составляет более 64% от числа избирателей, принявших участие в голосовании. Соответствующий протокол ЦИК подписали все присутствующие на заседании члены Комиссии", - говорится в сообщении управления коммуникации секретариата ЦИК.

В Комиссии также сообщили, что получили большое количество обращений и обвинений относительно регистрации Аксенова кандидатом в народные депутаты, в связи с чем отмечают, что могли действовать исключительно согласно Конституции и законам Украины.

"Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" четко определяет перечень оснований для отказа в регистрации кандидата в народные депутаты Украины и отмены его регистрации, и этот перечень является исчерпывающим. Обвинение любого кандидата в сепаратизме или любом преступлении, в том числе и возбуждение уголовного дела не является основанием для отказа в регистрации или отмены регистрации кандидата в народные депутаты Украины, поскольку такие действия должны устанавливаться в судебном порядке. Только в случае вступления в отношении кандидата в депутаты в законную силу обвинительного приговора суда за совершение умышленного преступления Комиссия может отказывать или отменять регистрацию кандидатов", - говорится в сообщении.

В ЦИК также отметили, что вопрос регистрации Аксенова кандидатом был предметом судебного разбирательства и по его результатам суды констатировали отсутствие оснований для отмены его регистрации.

"На сегодня законодательство Украины не предусматривает ни возможности, ни механизма отмены регистрации кандидатом в народные депутаты лица, у которого обнаружено гражданство другого государства, пока это лицо является гражданином Украины, или по каким-либо другим причинам, прямо не предусмотренным законом", - отмечается в сообщении.

В Комиссии подчеркивают, что вопрос наличия двойного гражданства или причастности отдельных лиц к антигосударственной деятельности выходят за пределы их компетенции.

В ЦИК также напомнили, что ранее предлагали урегулировать этот вопрос на законодательном уровне, в частности, чтобы Комиссия могла отказать в регистрации кандидата в народные депутаты в случае поступления обращения Службы безопасности Украины об осуществлении этим лицом сепаратистской, террористической, диверсионной или разведывательно-подрывной деятельности. "Вместе с тем, предложения Комиссии были раскритикованы, а на фоне других механизмов законодательного урегулирования предложено не было", - отмечается в сообщении.

В Комиссии также сообщили, что Совет национальной безопасности и обороны Украины 26 февраля определил отдельным государственным органам ряд задач для урегулирования на законодательном уровне вопросов недопустимости участия в выборах лиц с двойным гражданством, и к работе над этой задачей привлечена в том числе и ЦИК.

Аксенов уроженец Донецкой области, с 2015 года является мэром г.Доброполье. В СМИ были опубликованы доказательства того, что Аксенов выезжал на оккупированный Крым, где получил паспорт гражданина РФ. Позже его обвиняли в подделке документов и растрате имущества, а затем огласили в розыск; он проходил лечение в Германии, в 2019 году вернулся в Украину, после чего был отстранен от должности городского головы, но в 2020 году вновь переизбрался на этот пост.