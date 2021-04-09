Избирком округа №50 в Донецкой области завершил прием протоколов и объявил Аксенова победителем – "Опора"

Центральная избирательная комиссия установила результаты промежуточных выборов народного депутата в округе №50 (г.Покровск Донецкой области), победу одержал Добропольский городской голова Андрей Аксенов, который получил 19 тыс 949 голосов избирателей, сообщается на странице Гражданской сети "Опора" в пятницу.

Как сообщается на сайте "Опоры", окружная избирательная комиссия завершила прием протоколов о результатах на всех 112 участках и около 13.00 объявила результаты голосования. Сейчас окружной избирком подписывает протоколы о результатах голосования.

Вторым стал Валентин Рыбин ("Партия Шария") с результатом 3 тыс 963 голосов. Третий результат получила кандидат от "Европейской солидарности" Юлия Кузьменко – 2 тыс 39 голосов.

Как отметил глава ЦИК Олег Диденко, что касается информации о российского гражданства Аксенова, то закон Украины устанавливает четкие основания для отказа в регистрации, а наличие другого гражданства наряду с гражданством Украины не является основанием.

Впрочем, по словам главы ЦИК, этот вопрос сейчас обсуждается для возможного внесения изменений в законодательство.