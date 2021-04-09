Политика

15:24 09.04.2021

"Батькивщина" начинает организацию проведения референдумов по пяти вопросам, среди которых продажа с/х земли

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"Батькивщина" начинает организацию проведения референдумов по пяти вопросам, среди которых продажа с/х земли

Партия "Батькивщина" начинает организацию проведения референдумов по пяти вопросам, среди которых продажа земли сельскохозяйственного назначения.

"Мы сегодня объявляем, что мы начинаем организацию проведения референдумов по пяти вопросам. Первый вопрос самый важный – согласен ли украинский народ продать сельскохозяйственную землю", - заявила лидер фракции "Батькивщина" Тимошенко на пресс-конференции в пятницу.

По словам Тимошенко, на второй референдум планируется вынести вопрос: "Согласны ли сегодня люди, чтобы была продана вся стратегическая собственность Украины".

Она напомнила, что в настоящее время 120 научно-исследовательских институтов, исследовательских станций выставлены на продажу, "просто как помещения и кусочки земли".

Тимошенко сообщила, что третий вопрос, который "Батькивщина" намерена вынести на всенародное обсуждение, – поддерживает ли украинское общество, чтобы украинский газ, являющийся собственностью украинского народа, и который добывается государственной компанией, чтобы он по цене 30% прибыли поставлялся гражданам Украины для бытовых нужд – "как раз по цене добычи, по себестоимости плюс 30% прибыли".

"Четвертый вопрос, который мы хотим поставить на референдум – это вопрос, поддерживают ли люди легализацию игрального бизнеса", - рассказала Тимошенко.

По ее словам, "Батькивщина" также предлагает вынести на референдум вопрос легализации марихуаны.

Теги: #тимошенко #батькивщина #референдум
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