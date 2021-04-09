Политика

13:45 09.04.2021

На всеукраинском референдуме надо рассматривать вопросы государственного значения, а не внутриполитические - Стефанчук

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На всеукраинском референдуме надо рассматривать вопросы государственного значения, а не внутриполитические - Стефанчук

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что на всеукраинском референдуме надо рассматривать вопросы государственного значения.

"Я бы хотел, чтобы институт референдума использовался для больших объединяющих дел, для больших внутренних побед. Мне кажется, что такими вопросами должны быть вхождение Украины в ЕС, вхождение Украины в НАТО. Вопросы, требующие реального государственного определения, а не внутриполитические вопросы", - цитирует Стефанчука во время эфира ТСН сайт парламента в пятницу.

Первый вице-спикер подчеркнул, что проведение референдума стоит очень дорого.

"Стоимость референдума - это ориентировочно 3 млрд грн. И поэтому очень важно, чтобы те, кто инициирует референдум, чувствовали свою ответственность", - подытожил он.

Как сообщалось, президент Украины подписал закон о всеукраинском референдуме, который Верховная Рада приняла 26 января.

Теги: #референдум #стефанчук
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