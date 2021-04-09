Разумков запросил срочное заключение Венецианской комиссии о законопроекте в отношении недостоверного декларирования

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков запросил срочное заключение Венецианской комиссии в отношении законопроекта относительно ответственности за недостоверное декларирование.

Соответствующее сообщение размещено в пятницу на странице Венецианской комиссии в Твиттере.

"Председатель Верховной рады господин Разумков запросил срочное заключение Венецианской комиссии о законопроекте о внесении изменений в положения Кодекса об административных правонарушениях и Уголовного кодекса Украины относительно ответственности должностных лиц за недостоверное декларирование имущества", - отмечают в комиссии.

Как сообщалось, в январе законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс об усовершенствовании ответственности за декларирование недостоверной информации (№ 4651) в парламенте зарегистрировал президент Украины Владимир Зеленский.