Политика

13:18 09.04.2021

Разумков запросил срочное заключение Венецианской комиссии о законопроекте в отношении недостоверного декларирования

1 мин читать
Разумков запросил срочное заключение Венецианской комиссии о законопроекте в отношении недостоверного декларирования

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков запросил срочное заключение Венецианской комиссии в отношении законопроекта относительно ответственности за недостоверное декларирование.

Соответствующее сообщение размещено в пятницу на странице Венецианской комиссии в Твиттере.

"Председатель Верховной рады господин Разумков запросил срочное заключение Венецианской комиссии о законопроекте о внесении изменений в положения Кодекса об административных правонарушениях и Уголовного кодекса Украины относительно ответственности должностных лиц за недостоверное декларирование имущества", - отмечают в комиссии.

Как сообщалось, в январе законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс об усовершенствовании ответственности за декларирование недостоверной информации (№ 4651) в парламенте зарегистрировал президент Украины Владимир Зеленский.

Теги: #декларирование #разумков #рада #венецианская_комиссия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:31 09.04.2021
Украина из-за блокировки декларирования газа в режиме "таможенный склад" могла потерять иностранных заказчиков, принесших 1,5 млрд грн дохода в 2020г

Украина из-за блокировки декларирования газа в режиме "таможенный склад" могла потерять иностранных заказчиков, принесших 1,5 млрд грн дохода в 2020г

11:57 09.04.2021
Депутаты предлагают на государственном уровне почтить память детей, погибших в результате агрессии РФ против Украины

Депутаты предлагают на государственном уровне почтить память детей, погибших в результате агрессии РФ против Украины

14:29 08.04.2021
Рада на следующей неделе рассмотрит ряд злободневных законопроектов

Рада на следующей неделе рассмотрит ряд злободневных законопроектов

13:26 08.04.2021
Рада на двух внеочередных заседаниях рассмотрит законопроекты, которых ждут граждане Украины - Кравчук

Рада на двух внеочередных заседаниях рассмотрит законопроекты, которых ждут граждане Украины - Кравчук

20:25 07.04.2021
Арахамия: на следующей неделе Рада возобновит пленарные заседания и проведет внеочередные

Арахамия: на следующей неделе Рада возобновит пленарные заседания и проведет внеочередные

17:03 06.04.2021
Разумков: эффективная коммуникация центра с регионами поможет преодолевать общегосударственные вызовы

Разумков: эффективная коммуникация центра с регионами поможет преодолевать общегосударственные вызовы

10:47 06.04.2021
Вирастюк хотел бы работать в парламентском комитете по защите прав ветеранов

Вирастюк хотел бы работать в парламентском комитете по защите прав ветеранов

09:28 06.04.2021
Рабгруппа при ВР по реформированию системы эконалога провела свое первое заседание

Рабгруппа при ВР по реформированию системы эконалога провела свое первое заседание

17:23 05.04.2021
Украина ценит каждого инвестора - Разумков

Украина ценит каждого инвестора - Разумков

13:31 05.04.2021
"Голос" призывает провести внеочередное закрытое заседание Рады при участии Шмыгаля, Степанова и Хомчака

"Голос" призывает провести внеочередное закрытое заседание Рады при участии Шмыгаля, Степанова и Хомчака

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Резников: в случае завершения "Северного потока 2" Украина будет непоправимо ослаблена

Офис президента планирует провести разговор Зеленского, Макрона и Меркель - Жовква

Закон о референдуме начнет эпоху подлинного народовластия и демократии в Украине – Корниенко

Рада на следующей неделе рассмотрит ряд злободневных законопроектов

Эскалацией на востоке Украины Москва тестирует США и Запад - Кулеба

ПОСЛЕДНЕЕ

На всеукраинском референдуме надо рассматривать вопросы государственного значения, а не внутриполитические - Стефанчук

Резников: в случае завершения "Северного потока 2" Украина будет непоправимо ослаблена

"Слуга народа", "Евросолидарность", "ОПЗЖ" и "Батькивщина" продолжают лидировать в рейтинге партий – соцопрос

Декоммунизация – это вопрос нацбезопасности Украины и дань уважения нашим героям – Порошенко

Зеленский возглавляет президентский рейтинг и рейтинг доверия среди украинцев - соцопрос

Офис президента планирует провести разговор Зеленского, Макрона и Меркель - Жовква

"Батькивщина" и "Евросолидарность" заинтересованы в возвращении Тупицкого на должность главы КСУ, утверждает Вениславский

Закон о референдуме начнет эпоху подлинного народовластия и демократии в Украине – Корниенко

Путин в разговоре с Меркель заявил о необходимости прямого диалога с ОРДЛО и оформления правового статуса Донбасса

Нидерланды продолжат поддерживать Украину в борьбе за суверенитет и территориальную целостность – глава МИД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА