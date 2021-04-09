Резников: в случае завершения "Северного потока 2" Украина будет непоправимо ослаблена

В случае завершения строительства газопровода "Северный поток 2" Украина будет непоправимо ослаблена, заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Украинцы озадачены продолжающимся строительством трубопровода через Балтийское море, известного как "Северный поток 2". В отличие от нападения на Крым, которое стало неожиданностью, завершение строительства трубопровода будет иметь вполне предсказуемые последствия для нашей национальной безопасности. Украина будет непоправимо ослаблена, как только Россия получит новое прямое газовое сообщение с Германией", - сказал Резников в статье для The Wall Street Journal, опубликованной в четверг.

Вице-премьер отметил, что поскольку трубопроводы "Северный поток 1" и "Турецкий поток" уже введены в эксплуатацию, "Северный поток 2" завершит окружение Украины, Польши и стран Балтии, отделив их энергетическую безопасность от Западной Европы.

"Кремль снова и снова демонстрирует свою готовность использовать торговлю энергоресурсами для продвижения своих геополитических амбиций. Было бы неразумно, если не безрассудно, со стороны Европы увеличивать свою зависимость от "Газпрома", российской государственной энергетической компании, и дать Москве прямой контроль над тем, в какие страны поставлять газ, а какие можно отключить", - считает Резников.

Он добавил, что текущий контракт между "Газпромом" и украинским газотранспортным оператором гарантирует поток экспортных поставок на запад через Украину до конца 2024 года.

"Но не заблуждайтесь: в день завершения "Северного потока-2" это обещание будет бесполезным. Даже если какой-то транзит через Украину сохранится, Украина будет зависеть от капризов Кремля. Боевые действия на Донбассе, где Россия действует через своих ставленников, наемников и даже регулярные войска, продолжаются в прежних темпах уже более семи лет. Газопровод не подвергся обстрелам - России нужны бесперебойные потоки газа через Украину не меньше, чем нам. Эта взаимная зависимость является сдерживающим фактором, который "Северный поток 2" устранит", - подчеркнул Резников.

Украинский вице-премьер указал, что в то время как Германия мало что выиграет, Украина может потерять миллиарды долларов доходов от транзита, если будет построен второй газопровод через Балтийское море. По его словам, это факт, который апологеты "Северного потока 2" часто представляют как единственную основу для украинского сопротивления.

"Экономический эффект будет значительным, но заявление заведомо вводит в заблуждение. Украинские солдаты будут рисковать своими жизнями, если Россия решит обострить конфликт на Донбассе после того, как ей больше не нужно будет учитывать влияние на экспорт газа", - предупредил Резников.

Он заявил, что Россия может и должна прекратить боевые действия на Донбассе, вывести свои войска с Крымского полуострова и восстановить суверенитет Украины.