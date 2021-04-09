Офис президента планирует провести разговор Зеленского, Макрона и Меркель - Жовква

Офис президента планирует провести трехсторонний разговор президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Сейчас мы планируем также трехстороннее разговор: Зеленский, Макрон и Меркель. Сейчас вопрос только в соответствии графиков", - рассказал Жовква в интервью изданию "LB.ua", опубликованном в пятницу утром.

Он также подчеркнул, что как только произошло обострение на Донбассе, Украина сразу попросила провести переговоры со всеми тремя представителями "Нормандской четверки", однако Кремль отказался. "Сейчас, повторюсь, планируется разговор с лидерами Германии и Франции", - отметил Жовква.

Также замруководителя Офиса президента добавил, что Минский и Нормандский форматы нельзя назвать заблокированными, поскольку проходят встречи на уровне Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), советников лидеров стран.

"Однако создается впечатление, что РФ намеренно переводит эти переговоры в неконструктивное русло. Вероятно, они ей не нужны", - сказал Жовква.

Как сообщалось, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин поздно вечером 30 марта в формате видеоконференции обсудили обострение ситуации на Донбассе. Макрон и Меркель призвали РФ взять на себя обязательство по стабилизации режима прекращения огня на Донбассе.