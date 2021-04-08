Политика

21:02 08.04.2021

"Батькивщина" и "Евросолидарность" заинтересованы в возвращении Тупицкого на должность главы КСУ, утверждает Вениславский

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"Батькивщина" и "Евросолидарность" заинтересованы в возвращении Тупицкого на должность главы КСУ, утверждает Вениславский

Парламентские фракции "Батькивщина", "Европейская солидарность" откровенно "демонстрируют заинтересованность в том, чтобы Конституционный суд под руководством Александра Тупицкого продолжал выносить неконституционные и антигосударственные решения".

Как сообщает пресс-служба партии "Слуга народа", об этом заявил народный депутат, представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский, комментируя конституционное представление "Батькивщины" и "Европейской солидарности", в котором народные депутаты оспаривают конституционность указов Владимира Зеленского об отмене указов президента беглого Виктора Януковича о назначении судьями КСУ Тупицкого и Касминина.

"В целом это неудивительно, поскольку именно лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко обращался в КСУ с представлением о неконституционности закона Украины о лишении Виктора Януковича звание президента Украины", - отметил Вениславский.

Он подчеркнул, что подписав конституционное представление, народные депутаты от "Батькивщины" и "Европейской солидарности" продемонстрировали, что "они одобряют и поддерживают господина Тупицкого, неоднократно совершавшего действия в ущерб интересам национальной безопасности, территориальной целостности и государственного суверенитета Украины".

"Вчерашнее представление является очень красноречивым подтверждением того, кто является реальными бенефициарами и выгодоприобретателями антигосударственной, антинародной деятельности господина Тупицкого и господина Касминина, которые были назначены беглым президентом Януковичем и которые использовали КСУ для принятия решений, необходимых явно не украинскому народу", - отметил нардеп.

Он также подчеркнул, что "нет опасений, что КСУ может признать указы Владимира Зеленского неконституционными, ведь они выданы в пределах полномочий президента Украины, на основе и во исполнение Конституции и законов Украины"

Вениславский уточнил, что оспариваемые указы президента Зеленского выданы на основе ст.102 Конституции Украины, во исполнение решения СНБО и в соответствии с законами Украины о национальной безопасности и о СНБО.

"К тому же президент Украины, как и любой орган государственной власти имеет право отменять выданные ранее правовые акты главы государства. Тем более, что именно такую юридическую позицию сформулировал Конституционный суд Украины в своем решении от 28 августа 2020 N9-р, признав неконституционным указ Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором НАБУ", - отметил нардеп.

Он подчеркнул, что "сам факт конституционного представления в КСУ подтверждает признание юридической силы указа президента Зеленского".

"Значит, этот указ является обязательным для выполнения всеми субъектами. Кроме того, господин Тупицкий и господин Касминин обратились с иском в Верховный суд, тем самым подтвердив, что признают силу этого указа. И осознают, что на данный момент они уже не являются судьями КСУ", - резюмировал представитель президента в Конституционном суде.

Теги: #ксу #мнение
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