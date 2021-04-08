Политика

15:03 08.04.2021

Путин в разговоре с Меркель заявил о необходимости прямого диалога с ОРДЛО и оформления правового статуса Донбасса

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Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону вопросы урегулирования ситуации на Донбассе, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

"Подчёркнута необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договорённостей, прежде всего - по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса", - сообщила пресс-служба президента РФ.

"Сторонам конфликта адресован призыв к сдержанности и активизации переговорного процесса в целях полной реализации минского "Комплекса мер" 2015 г., как безальтернативной основы урегулирования. Подтверждён настрой на дальнейшую тесную координацию усилий России и Германии, в том числе в "нормандском" формате, по линии политсоветников и министерств иностранных дел", - говорится в сообщении.

 

Теги: #меркель #путин #разговор
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