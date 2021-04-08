Политика

13:26 08.04.2021

Рада на двух внеочередных заседаниях рассмотрит законопроекты, которых ждут граждане Украины - Кравчук

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Рада на двух внеочередных заседаниях рассмотрит законопроекты, которых ждут граждане Украины - Кравчук

Верховная Рада на внеочередных пленарных заседаниях во вторник и в четверг (13 и 15 апреля) рассмотрит законопроект о конституционной процедуре и ряд законов, которых ждут граждане Украины, сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"На следующей неделе в сессионном зале поработаем в "две смены": после обычных заседаний (по графику) проведем еще два внеочередных, по крайне мере во вторник и четверг. Важные для украинцев законодательные инициативы не могут ждать, пока пленарки в "штатном режиме" заблокированы тысячами поправок от оппозиции к земельным законам. В частности, планируем рассмотреть проект закона о конституционной процедуре (№4533)", - написала Кравчук в Фейсбуке в четверг.

По ее словам, принятие законопроекта обеспечит доступ к конституционному правосудию через процедуру обращения с конституционной жалобой или инициирование конституционных представлений и обращений уполномоченными субъектами.

Кравчук также рассказала, что Верховная Рада рассмотрит и президентский законопроект №4651 о внесении изменений в Административный и Уголовный Кодексы Украины об увеличении штрафов и применении наказания в виде лишения свободы за недостоверную информацию в декларациях или ее умышленное непредоставление чиновниками.

Народный депутат напомнила, что президент предлагает увеличить штрафы (в среднем на 8500-17000 грн), а также применять наказание в виде лишения свободы сроком до 2-х лет к топ-чиновникам за умышленное непредоставление декларации и существенную ложь в них.

"Президент особо настаивает на том, чтобы за существенную ложь в декларациях на более чем 2 тыс. прожиточных минимумов (примерно 4,5 млн.грн) предусмотреть наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет и права занимать должности до 3 лет (для топ-чиновников )", - отметила Кравчук.

Она подчеркнула, что усиление уголовной ответственности за ложь в декларациях - это то, чего ждет украинское общество и "это совпадает с позицией международных партнеров Украины и рекомендациями Венецианской комиссии".

 

Теги: #законопроект #рада #внеочередное_заседание
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