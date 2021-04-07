Политика

20:22 07.04.2021

Нидерланды продолжат поддерживать Украину в борьбе за суверенитет и территориальную целостность – глава МИД

1 мин читать
Нидерланды продолжат поддерживать Украину в борьбе за суверенитет и территориальную целостность – глава МИД

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заверил, что Украине не останется одна на фоне эскалации со стороны России.

"Стеф Блок выразил обеспокоенность действиями РФ и заверил в дальнейшей непоколебимой поддержке Нидерландами независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины: "Украина не одна", - сообщает пресс-служба МИД Украины.

Кулеба детально проинформировал Блока о последних действиях России, в частности о дестабилизации ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях и попытках сорвать процесс мирного урегулирования, а также о стягивании российских войск к украинским границам. Он также заверил в приверженности Украины политико-дипломатическому урегулированию.

Стороны обсудили подготовку к заседанию Совета министров иностранных дел стран Европейского Союза 19 апреля, к участию в котором приглашен и глава МИД Украины.

Также было уделено внимание ходу подготовки к учредительному саммиту Крымской платформы.

Теги: #нидерданды #поддержка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:09 07.04.2021
Глава МИД Словакии заявил о поддержке Украины на фоне дестабилизирующих действий РФ

Глава МИД Словакии заявил о поддержке Украины на фоне дестабилизирующих действий РФ

15:48 07.04.2021
Чехия заверила Украину в поддержке на фоне военной эскалации РФ

Чехия заверила Украину в поддержке на фоне военной эскалации РФ

15:36 07.04.2021
Кабмин расширил господдержку аграриев на 2021 год шестью новыми программами суммарно на 500 млн грн

Кабмин расширил господдержку аграриев на 2021 год шестью новыми программами суммарно на 500 млн грн

10:03 07.04.2021
Нацбанк намерен сворачивать экстренные меры поддержки банков при возобновлении экономики - глава НБУ

Нацбанк намерен сворачивать экстренные меры поддержки банков при возобновлении экономики - глава НБУ

19:01 06.04.2021
США приветствуют инициативу Украины по созданию Центра противодействия дезинформации - посольство

США приветствуют инициативу Украины по созданию Центра противодействия дезинформации - посольство

11:24 04.04.2021
Украина выражает поддержку королю Иордании Абдалле ІІ

Украина выражает поддержку королю Иордании Абдалле ІІ

19:35 01.04.2021
Главы МИД Украины и Канады провели телефонную беседу

Главы МИД Украины и Канады провели телефонную беседу

19:07 23.03.2021
EU4Business запускает консультирование МСБ о маркетинге и диджитализации в формате "бизнес-клиник"

EU4Business запускает консультирование МСБ о маркетинге и диджитализации в формате "бизнес-клиник"

21:51 19.03.2021
Аваков поддерживает решения местных властей по введению карантинных ограничений

Аваков поддерживает решения местных властей по введению карантинных ограничений

19:03 18.03.2021
ЕС создал структуру для поддержки инноваций в малом и среднем бизнесе с бюджетом 10 млрд евро

ЕС создал структуру для поддержки инноваций в малом и среднем бизнесе с бюджетом 10 млрд евро

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Эскалацией на востоке Украины Москва тестирует США и Запад - Кулеба

Украинская делегация в ТКГ подготовит новое обращение по выполнению Минских соглашений - Кравчук

Зеленский в разговоре с Трюдо отметил необходимость усиления международного давления на РФ в связи с обострением ситуации на Донбассе

Центр противодействия дезинформации должен стать международным хабом сбора и анализа информации для обеспечения безопасности Украины и помощи партнерам - Ермак

Кулеба: Партнеры отмечают взвешенную позицию Украины, попытки навязать ей образ агрессора провалились

ПОСЛЕДНЕЕ

Трюдо заверил Зеленского в непоколебимой поддержке Канадой Украины

США призывают РФ к деэскалации в отношениях с Украиной

Кравчук: Россия не готова к широкомасштабной войне из-за страха Путина

Кравчук предположил, что переговоры ТКГ могли бы быть перенесены в Польшу

Эскалацией на востоке Украины Москва тестирует США и Запад - Кулеба

Украинская делегация в ТКГ подготовит новое обращение по выполнению Минских соглашений - Кравчук

Зеленский в разговоре с Трюдо отметил необходимость усиления международного давления на РФ в связи с обострением ситуации на Донбассе

Зеленский поблагодарил Трюдо за поддержку: содействие Канады в получении Украиной ПДЧ в НАТО будет важным сигналом

Разумков: эффективная коммуникация центра с регионами поможет преодолевать общегосударственные вызовы

Центр противодействия дезинформации должен стать международным хабом сбора и анализа информации для обеспечения безопасности Украины и помощи партнерам - Ермак

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА