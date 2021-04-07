Нидерланды продолжат поддерживать Украину в борьбе за суверенитет и территориальную целостность – глава МИД

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заверил, что Украине не останется одна на фоне эскалации со стороны России.

"Стеф Блок выразил обеспокоенность действиями РФ и заверил в дальнейшей непоколебимой поддержке Нидерландами независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины: "Украина не одна", - сообщает пресс-служба МИД Украины.

Кулеба детально проинформировал Блока о последних действиях России, в частности о дестабилизации ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях и попытках сорвать процесс мирного урегулирования, а также о стягивании российских войск к украинским границам. Он также заверил в приверженности Украины политико-дипломатическому урегулированию.

Стороны обсудили подготовку к заседанию Совета министров иностранных дел стран Европейского Союза 19 апреля, к участию в котором приглашен и глава МИД Украины.

Также было уделено внимание ходу подготовки к учредительному саммиту Крымской платформы.