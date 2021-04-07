Глава МИД Словакии заявил о поддержке Украины на фоне дестабилизирующих действий РФ

Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчоком в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заверил в безусловной поддержке новосозданным словацким правительством суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне дестабилизирующих действий РФ.

Как сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины в среду, Корчок также выразил готовность Словакии присоединиться к работе Крымской платформы.

Ключевой темой разговора глав внешнеполитических ведомств Украины и Словакии стало обострение со стороны РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в Крыму, говорится в сообщении.

Кулеба проинформировал Корчока о наращивании военного присутствия РФ вдоль российско-украинской границы, усилении обстрелов украинских позиций и объектов гражданской инфраструктуры вблизи контактной линии, нежелании РФ подтвердить приверженность режима прекращения огня.