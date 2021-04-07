Политика

18:09 07.04.2021

Глава МИД Словакии заявил о поддержке Украины на фоне дестабилизирующих действий РФ

1 мин читать
Глава МИД Словакии заявил о поддержке Украины на фоне дестабилизирующих действий РФ

Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчоком в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заверил в безусловной поддержке новосозданным словацким правительством суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне дестабилизирующих действий РФ.

Как сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины в среду, Корчок также выразил готовность Словакии присоединиться к работе Крымской платформы.

Ключевой темой разговора глав внешнеполитических ведомств Украины и Словакии стало обострение со стороны РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в Крыму, говорится в сообщении.

Кулеба проинформировал Корчока о наращивании военного присутствия РФ вдоль российско-украинской границы, усилении обстрелов украинских позиций и объектов гражданской инфраструктуры вблизи контактной линии, нежелании РФ подтвердить приверженность режима прекращения огня.

 

Теги: #словакия #поддержка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:48 07.04.2021
Чехия заверила Украину в поддержке на фоне военной эскалации РФ

Чехия заверила Украину в поддержке на фоне военной эскалации РФ

15:36 07.04.2021
Кабмин расширил господдержку аграриев на 2021 год шестью новыми программами суммарно на 500 млн грн

Кабмин расширил господдержку аграриев на 2021 год шестью новыми программами суммарно на 500 млн грн

12:53 07.04.2021
Литва предложит НАТО предоставить Украине ПДЧ в Альянсе - глава литовского МИД

Литва предложит НАТО предоставить Украине ПДЧ в Альянсе - глава литовского МИД

11:29 07.04.2021
Украинские чиновники задекларировали биткоинов на 75 млрд грн - Федоров

Украинские чиновники задекларировали биткоинов на 75 млрд грн - Федоров

10:03 07.04.2021
Нацбанк намерен сворачивать экстренные меры поддержки банков при возобновлении экономики - глава НБУ

Нацбанк намерен сворачивать экстренные меры поддержки банков при возобновлении экономики - глава НБУ

08:19 07.04.2021
В Украине за сутки зафиксировано 15 415 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 11 472 человек

В Украине за сутки зафиксировано 15 415 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 11 472 человек

08:12 07.04.2021
Двое бойцов ВСУ погибли на Донбассе из-за обстрелов российских наемников за минувшие сутки

Двое бойцов ВСУ погибли на Донбассе из-за обстрелов российских наемников за минувшие сутки

07:10 07.04.2021
Украина и Узбекистан обсудили дальнейшее углубление сотрудничества между странами

Украина и Узбекистан обсудили дальнейшее углубление сотрудничества между странами

05:30 07.04.2021
Хозсуд Киева назначил заседание по сути дела по искам бывших акционеров входящего в Ferrexpo ПГОКа о возврате им акций на 29 апреля

Хозсуд Киева назначил заседание по сути дела по искам бывших акционеров входящего в Ferrexpo ПГОКа о возврате им акций на 29 апреля

05:30 07.04.2021
Хозсуд Киева назначил заседание по сути дела по искам бывших акционеров входящего в Ferrexpo ПГОКа о возврате им акций на 29 апреля

Хозсуд Киева назначил заседание по сути дела по искам бывших акционеров входящего в Ferrexpo ПГОКа о возврате им акций на 29 апреля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Эскалацией на востоке Украины Москва тестирует США и Запад - Кулеба

Украинская делегация в ТКГ подготовит новое обращение по выполнению Минских соглашений - Кравчук

Зеленский в разговоре с Трюдо отметил необходимость усиления международного давления на РФ в связи с обострением ситуации на Донбассе

Центр противодействия дезинформации должен стать международным хабом сбора и анализа информации для обеспечения безопасности Украины и помощи партнерам - Ермак

Кулеба: Партнеры отмечают взвешенную позицию Украины, попытки навязать ей образ агрессора провалились

ПОСЛЕДНЕЕ

Трюдо заверил Зеленского в непоколебимой поддержке Канадой Украины

США призывают РФ к деэскалации в отношениях с Украиной

Кравчук: Россия не готова к широкомасштабной войне из-за страха Путина

Кравчук предположил, что переговоры ТКГ могли бы быть перенесены в Польшу

Эскалацией на востоке Украины Москва тестирует США и Запад - Кулеба

Украинская делегация в ТКГ подготовит новое обращение по выполнению Минских соглашений - Кравчук

Зеленский в разговоре с Трюдо отметил необходимость усиления международного давления на РФ в связи с обострением ситуации на Донбассе

Зеленский поблагодарил Трюдо за поддержку: содействие Канады в получении Украиной ПДЧ в НАТО будет важным сигналом

Разумков: эффективная коммуникация центра с регионами поможет преодолевать общегосударственные вызовы

Центр противодействия дезинформации должен стать международным хабом сбора и анализа информации для обеспечения безопасности Украины и помощи партнерам - Ермак

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА