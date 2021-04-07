Политика

09:06 07.04.2021

Трюдо заверил Зеленского в непоколебимой поддержке Канадой Украины

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Трюдо заверил Зеленского в непоколебимой поддержке Канадой Украины

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил президента Украины Владимира Зеленского в непоколебимой поддержке Канадой Украины.

"Спасибо за звонок, Владимир - всегда приятно… работать над построением прочного партнерства между нашими странами. Знайте, что поддержка Канадой суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины никогда не поколеблется", - написал Трюдо в своем микроблоге Твиттер в ответ на твит Зеленского.

Глава Украинского государства в своем твите поблагодарил Трюдо за поддержку Украины от Канады "в трудные времена" и пригласил на саммит Крымской платформы, который состоится 23 августа.

"Спасибо, Джастин Трюдо, что в трудные времена Канада всегда рядом с Украиной. Помощь Канады в получении @NATO MAP (ПДЧ - План действий по членству в НАТО – ИФ) станет важным сигналом поддержки со стороны настоящих друзей. Буду рад приветствовать вас на саммите Крымской платформы 23 августа", - написал Зеленский.

 

Теги: #зеленский #трюдо
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