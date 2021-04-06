Политика

22:09 06.04.2021

Кравчук: Россия не готова к широкомасштабной войне из-за страха Путина

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Кравчук: Россия не готова к широкомасштабной войне из-за страха Путина

Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), первый президент Леонид Кравчук заявил, что президент России Владимир Путин не готов к широкомасштабной войне, поскольку боится её последствий.

"Россия не готова к широкомасштабной войне. Она имеет много внутренних проблем. При всей непредсказуемости ее действий, всегда остается у них на анализе страх. Страх перед будущим. И я думаю, что Путин знает, чем это все может закончиться для него. Очень хорошо знает", - заявил Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Кравчука, "Путин не хочет большой войны, он хочет держать под контролем Украину, Европу и все демократические ценности".

"Ему (Путину – ИФ) этого не дадут сделать. Он уже не сможет вести себя так, как он вёл себя несколько лет назад. Мир увидел, с кем имеет дело. И я это вижу из заявлений НАТО и политиков высокого ранга по всему миру", - резюмировал Кравчук.

Теги: #ткг #донбасс #кравчук #украина #путин
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