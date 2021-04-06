Политика

21:46 06.04.2021

Кравчук предположил, что переговоры ТКГ могли бы быть перенесены в Польшу

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Кравчук предположил, что переговоры ТКГ могли бы быть перенесены в Польшу

Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе по окончанию карантина из-за Covid-19 могут быть перенесены из Беларуси в Польшу.

"Если взять бывшие социалистические страны, то я бы назвал Польшу. Тут не будет вопросов. Мы с Польшей не всегда были друзьями, но были и времена дружбы нашей... Если взять страны несоциалистического блока, то таких стран очень много. Это должна быть нейтральная демократическая страна", - заявил Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что продолжать переговоры ТКГ в Беларуси "нельзя ни в коем случае".

"Ни в коем случае не может быть Беларусь, потому что она устами Лукашенко говорит очень некрасивые, я бы даже сказал непристойные вещи в отношении Украины. Она под каблуком России. Она не является демократической страной, в ней душат мирных митингующих, поэтому иметь в такой стране площадку для переговоров, сказал бы, даже неудобно про это говорить", - добавил Кравчук.

По словам Кравчука, "Россия будет против переноса, поскольку ей необходимо, чтобы на переговорах по Донбассу присутствовали представители ОРДЛО, но вывозить их в западные страны будет весьма проблемно".

Как сообщалось, вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил о невозможности принятия участия украинской делегацией в дальнейших переговорах в режиме реального времени в Минске, поскольку Беларусь находится под влиянием России.

В 2018 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предлагал перенести переговоры ТКГ из Беларуси в Астану (современный Нурсултан - ИФ), поскольку они зашли в тупик. 

Теги: #ткг #кравчук #украина #донбасс
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