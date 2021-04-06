Эскалацией на востоке Украины Москва тестирует США и Запад - Кулеба

Эскалацией ситуации на востоке Украины Россия тестирует США и Запад, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Москва тестирует Вашингтон, это одна из их целей. И я доволен тем, как Соединенные Штаты проходят этот тест. Только на прошлой неделе провели беседы министры иностранных дел наших стран, министры обороны, руководители штабов, советник Президента США по вопросам национальной безопасности и руководитель Офиса президента Украины, а в конце недели провели разговор и президенты Украины и США. Впервые в истории за такой короткий промежуток времени мы имели такой насыщенный многоуровневый контакт между Украиной из США", - сказал Кулеба в интервью французскому изданию "Liberation", сообщает пресс-служба МИД Украины.

Кроме того, он указал, что такая эскалация на Востоке - это сигнал для Украины, попытки ее запугать, сделать более сговорчивыми на переговорах.

"Россияне используют эту эскалацию как способ укрепить свои позиции в Нормандском формате. Кроме того, это сигнал странам Запада в целом, своеобразный ответ, в том числе и на санкции против Москвы из-за дела Алексея Навального. Месседж Кремля: что бы вы ни делали, мы делаем и будем делать все, что захотим. Поэтому все, что сейчас происходит, на самом деле гораздо шире, чем вопрос Украины", - указал глава МИД.

Кулеба также отметил, что сейчас речь идет о наиболее масштабной и системной эскалации с момента нападения на украинские военные корабли в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

"Но это было столкновение между кораблями ВМС ВС Украины и российскими кораблями, которое произошло в одной конкретной географической точке. Сегодня же угроза охватывает почти всю границу между Украиной и Россией, что делает ситуацию более опасной", - пояснил министр.

Также Кулеба добавил, что для движения к реальному урегулированию конфликта необходима или более активная позиция Франции и Германии в рамках Нормандского формата, или дополнительный фактор за пределами этого формата.

"Нормандского формата достаточно для стабилизации ситуации такой, какая она есть. В то же время, понятно, что для движения к реальному урегулированию конфликта необходима или более активная позиция Франции и Германии в рамках Нормандского формата, или дополнительный фактор за пределами этого формата, сила, которая способна придать дополнительный импульс процессу и изменить текущий статус-кво", - подчеркнул он.