Зеленский поблагодарил Трюдо за поддержку: содействие Канады в получении Украиной ПДЧ в НАТО будет важным сигналом

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьера Канады Джастина Трюдо за постояннйю поддержку Украины, отметив, что содействие в получении Плана действий относительно членства в НАТО (ПДЧ) будет важным сигналом со стороны друзей.

"Благодарен тебе, Джастин Трюдо, что в сложные времена Канада всегда рядом с Украиной. Содействие Канады в получении Плана действий по членству в НАТО будет важным сигналом поддержки со стороны настоящих друзей. Буду рад приветствовать на саммите "Крымской платформы" 23 августа", - написал Зеленский на странице в Твиттер во вторник.