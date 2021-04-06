Политика

18:04 06.04.2021

Зеленский поблагодарил Трюдо за поддержку: содействие Канады в получении Украиной ПДЧ в НАТО будет важным сигналом

1 мин читать
Зеленский поблагодарил Трюдо за поддержку: содействие Канады в получении Украиной ПДЧ в НАТО будет важным сигналом

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьера Канады Джастина Трюдо за постояннйю поддержку Украины, отметив, что содействие в получении Плана действий относительно членства в НАТО (ПДЧ) будет важным сигналом со стороны друзей.

"Благодарен тебе, Джастин Трюдо, что в сложные времена Канада всегда рядом с Украиной. Содействие Канады в получении Плана действий по членству в НАТО будет важным сигналом поддержки со стороны настоящих друзей. Буду рад приветствовать на саммите "Крымской платформы" 23 августа", - написал Зеленский на странице в Твиттер во вторник.

 

Теги: #зеленский #канада #крым #нато #трюдо
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:49 06.04.2021
Зеленский подписал закон о выплате по 8 тыс. грн ФЛП в "красных" зонах

Зеленский подписал закон о выплате по 8 тыс. грн ФЛП в "красных" зонах

18:17 06.04.2021
Зеленский в разговоре с Трюдо отметил необходимость усиления международного давления на РФ в связи с обострением ситуации на Донбассе

Зеленский в разговоре с Трюдо отметил необходимость усиления международного давления на РФ в связи с обострением ситуации на Донбассе

18:08 06.04.2021
Суд в Крыму подтвердил арест фрилансера "Крым.Реалии", обвиняемого в работе на украинскую разведку

Суд в Крыму подтвердил арест фрилансера "Крым.Реалии", обвиняемого в работе на украинскую разведку

16:51 06.04.2021
Украинские специалисты примут участие в миссии НАТО в Ираке и операции "Морской охранник" - Минобороны

Украинские специалисты примут участие в миссии НАТО в Ираке и операции "Морской охранник" - Минобороны

15:23 06.04.2021
Арестович: за попытку вступить в НАТО Украина уже расплатилась аннексией Россией Крыма и оккупацией части Донбасса

Арестович: за попытку вступить в НАТО Украина уже расплатилась аннексией Россией Крыма и оккупацией части Донбасса

15:04 06.04.2021
СНБО готовит решение о ключевых мероприятиях на пути Украины в НАТО – Стефанишина

СНБО готовит решение о ключевых мероприятиях на пути Украины в НАТО – Стефанишина

13:37 06.04.2021
В Кремле сомневаются, что вступление в НАТО поможет Украине справиться с проблемой Донбасса

В Кремле сомневаются, что вступление в НАТО поможет Украине справиться с проблемой Донбасса

12:58 06.04.2021
Зеленский: НАТО - единственный путь для завершения войны на Донбассе; ПДЧ станет сигналом для РФ

Зеленский: НАТО - единственный путь для завершения войны на Донбассе; ПДЧ станет сигналом для РФ

12:34 06.04.2021
Генсек НАТО выразил обеспокоенность по поводу военной деятельности РФ в Украине и вокруг нее

Генсек НАТО выразил обеспокоенность по поводу военной деятельности РФ в Украине и вокруг нее

21:51 05.04.2021
Зеленский призвал премьер-министра Великобритании усилить санкционное давление на Россию и увеличить присутствие на Донбассе

Зеленский призвал премьер-министра Великобритании усилить санкционное давление на Россию и увеличить присутствие на Донбассе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинская делегация в ТКГ подготовит новое обращение по выполнению Минских соглашений - Кравчук

Зеленский в разговоре с Трюдо отметил необходимость усиления международного давления на РФ в связи с обострением ситуации на Донбассе

Центр противодействия дезинформации должен стать международным хабом сбора и анализа информации для обеспечения безопасности Украины и помощи партнерам - Ермак

Кулеба: Партнеры отмечают взвешенную позицию Украины, попытки навязать ей образ агрессора провалились

Зеленский: НАТО - единственный путь для завершения войны на Донбассе; ПДЧ станет сигналом для РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинская делегация в ТКГ подготовит новое обращение по выполнению Минских соглашений - Кравчук

Разумков: эффективная коммуникация центра с регионами поможет преодолевать общегосударственные вызовы

Центр противодействия дезинформации должен стать международным хабом сбора и анализа информации для обеспечения безопасности Украины и помощи партнерам - Ермак

Кулеба: Партнеры отмечают взвешенную позицию Украины, попытки навязать ей образ агрессора провалились

Введение санкций против украинский компаний и граждан является правовым нигилизмом – нардеп от ОПЗЖ Нимченко

Посольство Украины в Латвии заявило о проведении пророссийскими силами кампании по дискредитации посла Украины и посольства

Государство должно обеспечить изоляцию больных коронавирусом и возможность работать для здоровых - Тимошенко

Вирастюк хотел бы работать в парламентском комитете по защите прав ветеранов

"Евросолидарность" требует повторных выборов в округе №87

Стефанчук: надо "десоветизировать" украинское законодательство

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА