Политика

17:03 06.04.2021

Разумков: эффективная коммуникация центра с регионами поможет преодолевать общегосударственные вызовы

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Разумков: эффективная коммуникация центра с регионами поможет преодолевать общегосударственные вызовы

Преодоление вызовов, стоящих перед государством, зависит от эффективной коммуникации центральной власти и регионов, считает председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Сегодня нам важно выстраивать эффективные коммуникации на различном уровне. Важно построить четкую коммуникацию на уровне центр-регионы ", - цитирует Разумкова сайт парламента в ходе онлайн-дискуссии в рамках" Дней Парламента в регионах".

Разумков выразил надежду, что дискуссия будет способствовать привлечению представителей местных общин к законотворческому процессу в парламенте, в частности, в комитетах.

"Должна быть вертикаль взаимоотношений. Это не вертикаль власти, когда кто-то кому-то подчиняется, а система принятия решений, помощи…, которая позволит нам оперативно реагировать на вызовы. Только объединившись, мы сможем достичь результатов ", - отметил спикер.

Теги: #разумков
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