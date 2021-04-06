Разумков: эффективная коммуникация центра с регионами поможет преодолевать общегосударственные вызовы

Преодоление вызовов, стоящих перед государством, зависит от эффективной коммуникации центральной власти и регионов, считает председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Сегодня нам важно выстраивать эффективные коммуникации на различном уровне. Важно построить четкую коммуникацию на уровне центр-регионы ", - цитирует Разумкова сайт парламента в ходе онлайн-дискуссии в рамках" Дней Парламента в регионах".

Разумков выразил надежду, что дискуссия будет способствовать привлечению представителей местных общин к законотворческому процессу в парламенте, в частности, в комитетах.

"Должна быть вертикаль взаимоотношений. Это не вертикаль власти, когда кто-то кому-то подчиняется, а система принятия решений, помощи…, которая позволит нам оперативно реагировать на вызовы. Только объединившись, мы сможем достичь результатов ", - отметил спикер.