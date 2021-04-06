Кулеба: Партнеры отмечают взвешенную позицию Украины, попытки навязать ей образ агрессора провалились

Партнеры Украины отмечают взвешенность позиции украинской стороны в вопросах урегулировании ситуации на Донбассе, сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что он не видит попыток Германии и Франции "привести в чувство украинскую сторону".

"Последняя неделя показала: все партнеры Украины прекрасно видят, что в чувство надо приводить РФ. Они уже это делают. Взвешенность Украины, наоборот, отмечают положительно. Попытка РФ навязать Украине образ агрессора уже провалилась. Остались только громкие заявления для телезрителей в РФ", - написал Кулеба в Twitter во вторник.