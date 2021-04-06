Зеленский: НАТО - единственный путь для завершения войны на Донбассе; ПДЧ станет сигналом для РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом отметил, что наиболее актуальным вопросом для Украины является возможность получения Плана действий относительно членства в НАТО (ПДЧ).

"Мы привержены реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО – это единственный путь к завершению войны на Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для России", - цитирует президента его пресс-служба.

Зеленский проинформировал генерального секретаря НАТО про "стягивание Россией войск к украинским границам и повышении уровня их готовности к наступлению", а также поблагодарил его за внимание североатлантического Альянса к ситуации с безопасностью вокруг Украины.

Президент Украины также призвал страны НАТО уделять больше внимания вопросам безопасности в Чёрном море и усиливать военное присутствие в черноморском регионе.

"Такое постоянное присутствие должно стать мощным фактором для сдерживания России, которая продолжает масштабную милитаризацию региона и мешает торговому судоходству", - отметил Зеленский.