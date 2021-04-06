Политика

10:49 06.04.2021

Государство должно обеспечить изоляцию больных коронавирусом и возможность работать для здоровых - Тимошенко

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Государство должно обеспечить изоляцию больных коронавирусом и возможность работать для здоровых - Тимошенко

Государство должно обеспечить больным коронавирусной инфекцией условия для лечения в изоляции, а здоровым – возможность работать, заявила глава партии "Батькивщина", народный депутат Юлия Тимошенко.

"Действовать надо четко и быстро. Прежде всего - изолировать больных людей, чтобы они не заражали здоровых. Для этого должна быть единая "горячая линия", куда больной человек может обратиться. Если у него тяжелое состояние, к нему приезжает скорая помощь и везет в стационар. Если человек может лечиться амбулаторно, то приезжает мобильная группа, делает тесты, предоставляет лекарства, держит на контроле состояние человека и обеспечивает всем необходимым", - заявила Тимошенко, сообщает пресс-служба политсилы.

Она уверена, что если бы это условие было выполнено, удалось бы ограничить распространение болезни без остановки транспорта и жесткого локдауна, а здоровые люди имели бы возможность работать с соблюдением санитарных требований. Тимошенко также напомнила, что соответствующий план действий прописан в постановлении №4228, которое Верховная Рада приняла по инициативе "Батькивщины" 20 октября 2020 года.

"Однако мы такие тяжелые последствия из-за хаоса государственного управления", - подчеркнула она.

Хаос в государственном управлении, по словам Тимошенко, привел к тому, что страна потеряла время на разработку отечественной вакцины и не смогла оперативно закупить достаточное количество вакцин, что привело к чрезвычайно низкому темпу вакцинации в Украине.

"Для сравнения: за последние сутки в Соединенных Штатах провакцинировано 4 миллиона человек, а в Украине - 919 человек", - отметила Тимошенко.

Теги: #коронавирус #тимошенко
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