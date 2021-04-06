Вирастюк хотел бы работать в парламентском комитете по защите прав ветеранов

Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк в случае прохождения в Верховную Раду считает более целесообразным войти в состав комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов с целью продвижения идеи о создании сети реабилитационных центров.

"Предварительно, у меня была мысль работать в комитете Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта. Но сейчас я понимаю, что возможно более целесообразно войти в комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов и именно там вместе с депутатами, которые в свое время были участниками боевых действий, двигать вперед идею о создании реабилитационных центров для участников АТО", – сказал Вирастюк в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, на брифинге 11 февраля, который состоялся после съезда партии "Слуга народа" по случаю выдвижения кандидатов на довыборы в Раду, Вирастюк выразил желание работать в парламентском комитете по вопросам молодежи и спорта и лоббировать создание центра реабилитации для ветеранов войны в Донбассе.

Полная версия интервью будет опубликована на сайте агентства "Интерфакс-Украина".