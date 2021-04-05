Политика

19:04 05.04.2021

"Евросолидарность" требует повторных выборов в округе №87

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"Евросолидарность" требует повторных выборов в округе №87

Партия "Европейская солидарность" требует проведения повторных промежуточных выборов народного депутата в округе №87 (центр – г.Надворная Ивано-Франковской области) из-за грубых фальсификаций, применения властью админресурса и невозможностью установить достоверные результаты голосования.

В заявлении, опубликованном на сайте партии в понедельник, события на округе №87 "стали позорным повторением практики времен режима Януковича".

"Прежде всего, требуют ответов вопросы, каким образом на избирательных участках исчезали бюллетени. И что делали на участках, вне контроля и наблюдения, сотрудники СБУ. Кто уполномочил народных депутатов от "Слуги народа" осуществлять давление на избирательные комиссии в поддержку своего кандидата. Почему сотрудники полиции не прекращали нарушений избирательного законодательства, а подыгрывали депутатам от власти", - говорится в заявлении.

В партии подчеркнули, что эти нарушения зафиксированы, в частности, "представителями влиятельных общественных наблюдательных организаций, которые сделали об этом соответствующие заявления".

"Требуем реакции на представленные общественными организациями ОПОРА, КИУ и другими доказательства нарушений избирательного законодательства", - говорится в заявлении.

В "Евросолидарности" подчеркнули, что проведение честных и прозрачных выборов является личной ответственностью президента Украины как гаранта соблюдения прав и свобод граждан, а злоупотребление избирательными процедурами в угоду властным интересам ведет к росту автократии, приведя примеры РФ и Беларуси.

"Обращаемся к Парламентской ассамблеи ОБСЕ, главам государств и правительствам демократических стран, прежде всего, "Большой семерки". Рассчитываем на то, что международные организации дадут свою оценку тем событиям, которые происходили на 87 округе. Зафиксированным нарушением должна быть предоставлена адекватная оценка со стороны международных партнеров, которые болеют за здоровье украинской демократии", - говорится в заявлении.

В партии требуют привлечь к ответственности виновных в нарушениях избирательного законодательства, провести повторные выборы в округе №87 и призвали ОБСЕ направить на эти выборы наблюдателей, чтобы сделать невозможным повторение "позорных практик, которыми отличились нынешние выборы".

Как сообщалось, на округе №87 на довыборах в парламент победу одержал представитель партии "Слуга народа" Василий Вирастюк, набрав 31,25% голосов. Его конкуренты представитель от партии "За будущее" Александр Шевченко и представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский набрали 29,69% и, соответственно, 28,86%. Центральная избирательная комиссия Украины на заседании 5 апреля признала выборы на округе состоявшимися.

Теги: #евросолидарность #выборы
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