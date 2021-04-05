Стефанчук: надо "десоветизировать" украинское законодательство

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук выступает за "десоветизацию" украинского законодательства и разработку единых правил для законотворческой деятельности.

"Сейчас в Украине действует более одного миллиона нормативно-правовых актов, в частности, советского времени. Надо "десоветизировать" украинское законодательство, а затем перейти к внедрению единых правил, касающихся правотворческой деятельности. У нас до сих пор нет элементарной азбуки - как должны создаваться законы. Это ничем, кроме регламента Верховной Рады, не определяется. Поэтому мы сейчас разрабатываем закон об основах правотворческой деятельности", - цитирует Стефанчука сайт парламента со ссылкой на издание "Главком" в понедельник.

Он подчеркнул, что намерен принимать активное участие в подготовке этого законопроекта.