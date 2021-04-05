Политика

13:31 05.04.2021

"Голос" призывает провести внеочередное закрытое заседание Рады при участии Шмыгаля, Степанова и Хомчака

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"Голос" призывает провести внеочередное закрытое заседание Рады при участии Шмыгаля, Степанова и Хомчака

Политическая партия «Голос» призывает провести внеочередное закрытое заседание Верховной Рады, чтобы заслушать доклады премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра здравоохранения Максима Степанова и главнокомандующего Вооруженными силами Руслана Хомчака.

«Мы, партия "Голос", призываем провести внеочередное закрытое заседание Верховной Рады, вызвать Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, главнокомандующего Вооруженными силами Руслана Хомчака, а также министра здравоохранения Максима Степанова», – отмечается в заявлении лидера политсилы Киры Рудик.

В частности, «Голос» требует на таком заседании заслушать подробный Хомчака в режиме относительно обострения на Востоке Украины и рамках полномочий Верховной Рады принять безотлагательные меры по поддержке боеспособности Вооруженных сил.

В политсиле также предлагают заслушать доклад премьер-министра о загруженности больничных мест в каждом регионе Украины, обеспечение больниц необходимым оборудованием, кислородом, другими лечебными средствами, о плане создания новых больничных мест, закупке оборудования и обеспечения тестирования, а также о мерах преодоления критической нехватки врачей и медицинского персонала для работы с больными на COVID-19.

«Голос» призывает Шмыгаля предоставить информацию о плане действий правительства по преодолению катастрофической ситуации с закупкой вакцин и проведением массовой вакцинации, о план поддержки бизнеса и сохранения рабочих мест, чтобы преодолеть угрозу бедности и экономического упадка и о причинах провала своевременного информирования граждан о введении карантина.

Кроме того, в «Голосе» призывает членов всех фракций и депутатских групп парламента разработать и принять обращение к Совету национальной безопасности и обороны Украины и Кабинету министров с требованием принять безотлагательные меры по организации адекватной работы по закупке вакцины, информированию населения о необходимости вакцинации, организации вакцинации с определением конкретных сроков и ответственных за выполнение.

«Голос» настаивает на необходимости поручить Кабинету министров разработать и внедрить программу защиты рабочих мест украинцев, поддержки малого и среднего бизнеса, а также разработки механизмов стимулирования экономического роста.

Также в партии акцентируют на необходимости наработать и принять пакеты законопроектов по поддержке предпринимателей и сохранения рабочих мест во время пандемии и по поддержке врачей и медицинских работников, работающих с больными COVID-19.

Теги: #заявление #рада #голос
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