В Болгарии избирают парламент

Выборы в Народное собрание (парламент) Болгарии начались в воскресенье, 4 апреля.

В 07:00 по местному времени в стране открылись 12 тысяч избирательных участков, которые будут работать до 20:00. В выборах имеют право принять участие 6,7 млн избирателей.

Парламент Болгарии является однопалатным, выборы проводятся раз в четыре года. В этом году они проходят на волне критики премьер-министра Бойко Борисова, главы партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), которого обвиняют в неспособности ликвидировать взяточничество и бедность, перестроить судебную систему.

4% барьер, согласно прогнозам, могут преодолеть до семи партий. Всего на 240 мест в парламенте Болгарии претендуют почти 7 тыс. кандидатов.