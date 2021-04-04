Политика

10:08 04.04.2021

В Болгарии избирают парламент

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В Болгарии избирают парламент

Выборы в Народное собрание (парламент) Болгарии начались в воскресенье, 4 апреля.

В 07:00 по местному времени в стране открылись 12 тысяч избирательных участков, которые будут работать до 20:00. В выборах имеют право принять участие 6,7 млн избирателей.

Парламент Болгарии является однопалатным, выборы проводятся раз в четыре года. В этом году они проходят на волне критики премьер-министра Бойко Борисова, главы партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), которого обвиняют в неспособности ликвидировать взяточничество и бедность, перестроить судебную систему.

4% барьер, согласно прогнозам, могут преодолеть до семи партий. Всего на 240 мест в парламенте Болгарии претендуют почти 7 тыс. кандидатов.

Теги: #болгария #выборы #парламент
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