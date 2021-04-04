Политика

00:25 04.04.2021

МИД Германии и Франции обеспокоены случаями нарушения перемирия на востоке Украины

1 мин читать

Министерства иностранных дел Германии и Франции обеспокоены случаями нарушения перемирия на востоке Украины и наблюдают за ситуацией, говорится в совместном заявлении МИД двух стран.

"Германия и Франция обеспокоены ростом числа нарушения перемирия после того, как ситуация на востоке Украины с июля 2020 была стабилизирована",- говорится в заявлении.

Отмечается, что Берлин и Париж "наблюдают за ситуацией" и приветствуют продление мандата наблюдательной миссии ОБСЕ.

Берлин и Париж подчеркивают необходимость соблюдения территориальной целостности Украины и продолжат вести переговоры в "нормандском формате".

Теги: #франция #украина #германия #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:36 04.04.2021
Минздрав сертифицировал производимый на "Запорожстали" кислород как лекарственное средство

Минздрав сертифицировал производимый на "Запорожстали" кислород как лекарственное средство

00:23 04.04.2021
Степанов назвал "вопросом национальной безопасности" производство Украиной вакцин против Covid-19

Степанов назвал "вопросом национальной безопасности" производство Украиной вакцин против Covid-19

22:37 03.04.2021
В "Опоре" сообщают о нарушениях еще на двух участках округа №87 в Ивано-Франковской области

В "Опоре" сообщают о нарушениях еще на двух участках округа №87 в Ивано-Франковской области

21:40 03.04.2021
Маркарова: Украина хотела бы большей вовлеченности США ко всем форматам коммуникаций

Маркарова: Украина хотела бы большей вовлеченности США ко всем форматам коммуникаций

19:30 03.04.2021
Над организацией встречи президентов Зеленского и Байдена работают

Над организацией встречи президентов Зеленского и Байдена работают

18:13 03.04.2021
Кулеба и глава ОБСЕ обсудили наращивание войск РФ вблизи границ Украины

Кулеба и глава ОБСЕ обсудили наращивание войск РФ вблизи границ Украины

08:51 03.04.2021
В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

08:35 03.04.2021
В Украине за сутки зафиксировали новый антирекорд - 20 341 новый случай инфицирования COVID-19 – Степанов

В Украине за сутки зафиксировали новый антирекорд - 20 341 новый случай инфицирования COVID-19 – Степанов

08:19 03.04.2021
С начала текущих суток российские наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали- штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали- штаб ООС

07:45 03.04.2021
В результате взрыва в многоквартирном доме в Одессе один человек погиб, двое пострадали – ГСЧС

В результате взрыва в многоквартирном доме в Одессе один человек погиб, двое пострадали – ГСЧС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Голосование на четырех участках округа №87 в Ивано-Франковской области признано недействительным – "Опора"

Зеленский сожалеет, что заседания СНБО проходят только раз в неделю

На пяти участках округа №87 в Ивано-Франковской области выявлены разночтения в голосах – "Опора"

Байден выразил поддержку прогрессу Украины в вопросе получения членства в НАТО - Зеленский

В Европарламенте опубликовали заявление относительно военной эскалации со стороны России

ПОСЛЕДНЕЕ

Голосование на четырех участках округа №87 в Ивано-Франковской области признано недействительным – "Опора"

Зеленский сожалеет, что заседания СНБО проходят только раз в неделю

На пяти участках округа №87 в Ивано-Франковской области выявлены разночтения в голосах – "Опора"

Еще на одном участке округа №87 в Ивано-Франковской области выборы признали недействительными - "Рух "Чесно"

Кулеба обсудил с главой МИД Германии военную эскалацию со стороны России

Байден выразил поддержку прогрессу Украины в вопросе получения членства в НАТО - Зеленский

В Европарламенте опубликовали заявление относительно военной эскалации со стороны России

Зеленский: в вопросах борьбы с коррупцией США и Украина - братья по оружию

В собственность Украины возвращен нефтепровод "Самара-Западное направление", 400 км которого уничтожены – Зеленский

Зеленский: наша армия способна дать ответ кому угодно, и это усиливает наши позиции добиться мира дипломатическим путем

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА