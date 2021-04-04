МИД Германии и Франции обеспокоены случаями нарушения перемирия на востоке Украины

Министерства иностранных дел Германии и Франции обеспокоены случаями нарушения перемирия на востоке Украины и наблюдают за ситуацией, говорится в совместном заявлении МИД двух стран.

"Германия и Франция обеспокоены ростом числа нарушения перемирия после того, как ситуация на востоке Украины с июля 2020 была стабилизирована",- говорится в заявлении.

Отмечается, что Берлин и Париж "наблюдают за ситуацией" и приветствуют продление мандата наблюдательной миссии ОБСЕ.

Берлин и Париж подчеркивают необходимость соблюдения территориальной целостности Украины и продолжат вести переговоры в "нормандском формате".