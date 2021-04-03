Политика

13:17 03.04.2021

На пяти участках округа №87 в Ивано-Франковской области выявлены разночтения в голосах – "Опора"

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На пяти участках округа №87 в Ивано-Франковской области выявлены разночтения в голосах – "Опора"

Уже на пяти участках округа №87 в Ивано-Франковской области выявлены разночтения в голосах, сообщает Гражданская сеть "Опора"

"Уже пятый участок с разночтениями в голосах. Участок №260028 сегодня первый в пересчете. За Александра Шевченко (кандидат от "За майбутне" – ИФ) в протоколе указано 172 голоса, члены ОИК насчитали 79", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Так, отмечается, что после открытия пакета с бюллетенями председатель УИК заявила, что некоторые бюллетени упакованы по-другому.

"В частности, некоторые пакеты имели повреждения. Пакет с неиспользованными бюллетенями оказался сорванным, однако количество бюллетеней совпало. Также члены комиссии обращали внимание, что по-другому были упакованы бюллетени за Шевченко", - добавили в "Опоре".

Члены ОИК вызвали полицию.

Ранее в "Опоре" на сайте сообщили о трех участках, где признано недействительным голосование.

На избирательном участке №260536 члены ОИК насчитали 315 бюллетеней, в то время как на упаковке с бюллетенями было указано 431. Расхождение составила 116 бюллетеней.

На участке № 260019 (село Иваниковка) на упаковке с бюллетенями было отмечено 144 голоса, при пересчете обнаружили только 97 бюллетеней. На участке №261030 ОИК насчитала 277 бюллетеней, в то время как в протоколе УИК было указано 377 бюллетеней.

Также признано недействительным голосование на избирательных участках №261030 и №261027.

Как сообщалось, 28 марта 2021 года в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области прошли промежуточные выборы в Верховную Раду.

По данным сайта Центральной избирательной комиссии, по итогам подсчета 92,3% электронным протоколов, на округе №87 лидирует Василий Вирастюк (партия Слуга народа") – 31,3% голосов (14 638 голосов) , на втором месте Александр Шевченко (партия "За майбутне") – 29,8%" (13 936 голосов), на третьем – "свободовец" Руслан Кошулинский с 28,79% голосов избирателей (13 464 голосов).

 

Теги: #опора #ивано_франковская_область #выборы
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