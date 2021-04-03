Политика

12:50 03.04.2021

Еще на одном участке округа №87 в Ивано-Франковской области выборы признали недействительными - "Рух "Чесно"

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Еще на одном участке округа №87 в Ивано-Франковской области выборы признали недействительными - "Рух "Чесно"

На третьем избирательном участке в Ивано-Франковской результаты голосования на довыборах в Верховную Раду по округу №87 признали недействительными, сообщает "Рух "Чесно".

"Еще одном участке в с. Манява результаты признали недействительными. Это третий участок, где Вирастюк проигрывал и где выборы признали недействительными", - сообщается в Телегарм-канале движения "Чесно" в субботу.

Ранее Гражданская сеть "Опора" в соцсети Facebook сообщила, что во время подсчета на участке №260019 (село Иваниковка Ивано-Франковской области) не досчитались 47 бюллетеней.

"ОИК пересчитала голоса за Александра Шевченко. Были указаны 144 голоса, однако во время пересчета обнаружили только 97 бюллетеней", - указывается в сообщении.

А до этого Окружная избирательная комиссия (ОИК) округа №87 (г.Надворная Ивано-Франковской области) признала недействительным голосование на избирательных участках №№261027 и 261030, сообщала "Опора"

Как сообщалось, 28 марта 2021 года в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области прошли промежуточные выборы в Верховную Раду.

По данным сайта Центральной избирательной комиссии, по итогам подсчета 92,3% электронным протоколов, на округе №87 лидирует Василий Вирастюк (партия Слуга народа") – 31,3% голосов (14 638 голосов) , на втором месте Александр Шевченко (партия "За майбутне") – 29,8%" (13 936 голосов), на третьем – "свободовец" Руслан Кошулинский с 28,79% голосов избирателей (13 464 голосов).

 

Теги: #чесно #ивано_франковская_область #выборы
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