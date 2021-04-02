Кулеба обсудил с главой МИД Германии военную эскалацию со стороны России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Германии Хайко Маасом относительно военной эскалации на российско-украинской границе.

"Провел телефонный разговор с моим немецким коллегой и другом Хайко Маасом. Я выразил благодарность Германии за поддержку и заверил в преданности Украины политико-дипломатическому пути деоккупации украинских земель", - написал Кулеба в Twitter в пятницу.

В свою очередь, немецкий дипломат заявил о том, что Германия внимательно следит за ситуацией на российско-украинской границе.

"Мы внимательно следим за ситуацией на границе между Украиной и Россией. Мы согласны с Украиной в том, что деэскалация сейчас имеет решающее значение, чтобы не поставить под угрозу прекращение огня", - цитирует Мааса Министерство иностранных дел ФРН в Twitter.