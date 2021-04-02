Байден выразил поддержку прогрессу Украины в вопросе получения членства в НАТО - Зеленский

Президент США Джо Байден в первом телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил поддержку прогрессу Украины в вопросе получения членства в НАТО, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

"Глава Украинского государства отметил, что конкретные шаги по приближению Украины к членству в НАТО пойдут на пользу всему Альянсу. Джо Байден выразил поддержку прогрессу Украины в вопросе получения членства в НАТО", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что президент США с нетерпением ожидает визита в Украину.

Также подчеркивается, что Байден отметил, "что для него очень важна Украина".