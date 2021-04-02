Политика

20:16 02.04.2021

В Европарламенте опубликовали заявление относительно военной эскалации со стороны России

1 мин читать
В Европарламенте опубликовали заявление относительно военной эскалации со стороны России

Члены Европейского парламента опубликовали заявление относительно военной эскалации со стороны России, в котором они осудили действия РФ и призвали Москву к соблюдению перемирия на востоке Украины.

"С большой тревогой мы наблюдаем продолжающуюся эскалацию. Российские вооруженные силы и провокации на востоке Украины и вблизи Украины. Мы выражаем глубокое сожаление по поводу продолжающихся человеческих жертв и другого ущерба, нанесенного Украине. Призываем к полному соблюдению текста Минских договоренностей и согласованного перемирия", - говорится в документе, обнародованном в пятницу.

Парламентарии также призывают Россию предпринять активные шаги по снижению напряженности путем прекращения наращивания военной мощи в Украине и вблизи нее, прекращения военных провокаций и запугивания в отношении Украины.

"Мы также обращаемся к международному сообществу и лидерам демократических стран с призывом выразить их озабоченность и резкое неодобрение действий российских властей. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией на востоке Украины с целью деэскалации напряженности и в конечном итоге восстановления территориальной целостности Украины", - подчеркнули в Европарламенте.

Документ подписали почти два десятка европейских парламентариев из Польши, Германии, Литвы, Латвии, Эстонии, Болгарии, Дании, Словакии, Румынии и Франции.

 

Теги: #агрессия #рф #европарламент
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:39 02.04.2021
Кабмин отказался от запрета импорта газетной бумаги из РФ

Кабмин отказался от запрета импорта газетной бумаги из РФ

14:21 02.04.2021
"УкрПапир" просит премьера остановить вступление в силу запрета импорта из РФ непроизводимой Украиной картонно-бумажной продукции

"УкрПапир" просит премьера остановить вступление в силу запрета импорта из РФ непроизводимой Украиной картонно-бумажной продукции

12:20 01.04.2021
Киев направил ноту в российский МИД из-за провокаций возле посольства Украины в Москве

Киев направил ноту в российский МИД из-за провокаций возле посольства Украины в Москве

10:20 01.04.2021
Тема Украины будет обсуждаться на Совете РФ-НАТО - Альянс

Тема Украины будет обсуждаться на Совете РФ-НАТО - Альянс

20:06 31.03.2021
В Киеве "заминировали" здание посольства России и Киевского апелляционного суда

В Киеве "заминировали" здание посольства России и Киевского апелляционного суда

19:01 31.03.2021
Торгпред Украины допускает дальнейшее расширение перечня запрещенных к импорту товаров из РФ

Торгпред Украины допускает дальнейшее расширение перечня запрещенных к импорту товаров из РФ

13:37 31.03.2021
Украина прекратила действие соглашения с Россией о сотрудничестве в сфере туризма

Украина прекратила действие соглашения с Россией о сотрудничестве в сфере туризма

11:47 31.03.2021
Украина запретит с апреля ввоз из РФ пшеницы, подсолнечного масла, моющих средств, бумаги

Украина запретит с апреля ввоз из РФ пшеницы, подсолнечного масла, моющих средств, бумаги

00:47 31.03.2021
Макрон и  Меркель призвали РФ  взять на себя обязательство по стабилизации режима прекращения огня на Донбассе

Макрон и  Меркель призвали РФ  взять на себя обязательство по стабилизации режима прекращения огня на Донбассе

20:13 30.03.2021
Ощадбанк обжалует вердикт суда в Париже об отмене решения арбитража о выплате Россией $1,3 млрд

Ощадбанк обжалует вердикт суда в Париже об отмене решения арбитража о выплате Россией $1,3 млрд

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Байден выразил поддержку прогрессу Украины в вопросе получения членства в НАТО - Зеленский

Зеленский: в вопросах борьбы с коррупцией США и Украина - братья по оружию

В собственность Украины возвращен нефтепровод "Самара-Западное направление", 400 км которого уничтожены – Зеленский

Зеленский: наша армия способна дать ответ кому угодно, и это усиливает наши позиции добиться мира дипломатическим путем

СНБО вводит санкции против топ-10 контрабандистов Украины – Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Кулеба обсудил с главой МИД Германии военную эскалацию со стороны России

Байден выразил поддержку прогрессу Украины в вопросе получения членства в НАТО - Зеленский

Зеленский: в вопросах борьбы с коррупцией США и Украина - братья по оружию

В собственность Украины возвращен нефтепровод "Самара-Западное направление", 400 км которого уничтожены – Зеленский

Зеленский: наша армия способна дать ответ кому угодно, и это усиливает наши позиции добиться мира дипломатическим путем

СНБО вводит санкции против топ-10 контрабандистов Украины – Зеленский

Байден поддерживает Украину и ждет возможности снова посетить страну - Ермак

Кулеба обсудил с главой МИД Великобритании военную и дезинформационную эскалацию со стороны России

Зеленский заверил Байдена: ценит поддержку США и намерён серьёзно проводить реформирование страны и достичь мира

Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии РФ - Белый Дом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА