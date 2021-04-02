В Европарламенте опубликовали заявление относительно военной эскалации со стороны России

Члены Европейского парламента опубликовали заявление относительно военной эскалации со стороны России, в котором они осудили действия РФ и призвали Москву к соблюдению перемирия на востоке Украины.

"С большой тревогой мы наблюдаем продолжающуюся эскалацию. Российские вооруженные силы и провокации на востоке Украины и вблизи Украины. Мы выражаем глубокое сожаление по поводу продолжающихся человеческих жертв и другого ущерба, нанесенного Украине. Призываем к полному соблюдению текста Минских договоренностей и согласованного перемирия", - говорится в документе, обнародованном в пятницу.

Парламентарии также призывают Россию предпринять активные шаги по снижению напряженности путем прекращения наращивания военной мощи в Украине и вблизи нее, прекращения военных провокаций и запугивания в отношении Украины.

"Мы также обращаемся к международному сообществу и лидерам демократических стран с призывом выразить их озабоченность и резкое неодобрение действий российских властей. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией на востоке Украины с целью деэскалации напряженности и в конечном итоге восстановления территориальной целостности Украины", - подчеркнули в Европарламенте.

Документ подписали почти два десятка европейских парламентариев из Польши, Германии, Литвы, Латвии, Эстонии, Болгарии, Дании, Словакии, Румынии и Франции.