Зеленский: в вопросах борьбы с коррупцией США и Украина - братья по оружию

Президент США Джо Байден заявил, что в вопросах борьбы с коррупцией США и Украины - братья по оружию, отметил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Вспомнив события 6 января во США, президент Байден отметил, как важно США и Украине сегодня защищать демократию в наших государствах. Особенно когда угроза ему составляет значительное количество олигархов, которые заинтересованы в дестабилизации и ослаблении государственных институтов. Было отмечено и поддержано воплощение и продолжение реформ в Украине, в частности антикоррупционной, судебной и реформы Конституционного суда. По словам президента Байдена, в вопросах борьбы с коррупцией США и Украины - братья по оружию", - сказал президент Украины в видеоообращении, опубликованном на странице в Facebook по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Зеленский также сообщил, что обсудил с Байденом участие США в "Крымской платформе" и предстоящий визит президента Байдена в Украину.