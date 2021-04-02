Политика

19:32 02.04.2021

СНБО вводит санкции против топ-10 контрабандистов Украины – Зеленский

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СНБО вводит санкции против топ-10 контрабандистов Украины – Зеленский

Совет национальной безопасности и обороны Украины впервые в истории нашего государства вводит персональные санкции против десяти контрабандистов, которые, по данным спецслужб, являются "лидерами" в этой отрасли, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения в пятницу.

"Сегодня впервые в истории Украины внедрены персональные санкции, в частности заблокированы активы и имущество лиц, которых по аналитическим данным аппарата СНБО и по данным Службы безопасности Украины можно назвать топ-10 украинской контрабанды", - отметил Зеленский.

Президент также отметил, что в будущем подобные санкции будут введены и против других контрабандистов.

Теги: #президент #снбо #указ #украина
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