СНБО вводит санкции против топ-10 контрабандистов Украины – Зеленский

Совет национальной безопасности и обороны Украины впервые в истории нашего государства вводит персональные санкции против десяти контрабандистов, которые, по данным спецслужб, являются "лидерами" в этой отрасли, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения в пятницу.

"Сегодня впервые в истории Украины внедрены персональные санкции, в частности заблокированы активы и имущество лиц, которых по аналитическим данным аппарата СНБО и по данным Службы безопасности Украины можно назвать топ-10 украинской контрабанды", - отметил Зеленский.

Президент также отметил, что в будущем подобные санкции будут введены и против других контрабандистов.