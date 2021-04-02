Зеленский заверил Байдена: ценит поддержку США и намерён серьёзно проводить реформирование страны и достичь мира

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом заявил о том, ценит поддержку США и намерён серьёзно проводить реформирование страны.

"Украина ценит поддержку США на разных уровнях. Мы стоим плечом к плечу, когда речь идет о сохранении наших демократий. Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира. Американское партнерство имеет решающее значение для украинцев", - отметил Зеленский в своем твиттер по итогам переговоров с президентом США.