Политика

18:33 02.04.2021

Зеленский заверил Байдена: ценит поддержку США и намерён серьёзно проводить реформирование страны и достичь мира

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Зеленский заверил Байдена: ценит поддержку США и намерён серьёзно проводить реформирование страны и достичь мира

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом заявил о том, ценит поддержку США и намерён серьёзно проводить реформирование страны.

"Украина ценит поддержку США на разных уровнях. Мы стоим плечом к плечу, когда речь идет о сохранении наших демократий. Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира. Американское партнерство имеет решающее значение для украинцев", - отметил Зеленский в своем твиттер по итогам переговоров с президентом США.

 

Теги: #зеленский #байден
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