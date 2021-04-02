Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии РФ - Белый Дом

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу вечером подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии РФ, сообщает Белый Дом.

"Президент Джозеф Байден-младший сегодня поговорил с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму", - говорится в пресс-релизе на сайте Белого Дома.

Кроме того, Байден в телефонном разговоре с Зеленским заверил его в поддержке борьбы с коррупцией и реализации реформ.

"Он подчеркнул приверженность своей администрации активизации нашего стратегического партнерства в поддержку плана президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на наших общих демократических ценностях, которые обеспечивают справедливость, безопасность и процветание народу Украины. Лидеры согласились, что эти реформы являются центральными для евроатлантических устремлений Украины", - говорится в пресс-релизе на сайте Белого Дома.

Байден и Зеленский также обсудили важность тесного сотрудничества США и Украины для сдерживания пандемии COVID-19 и укрепления демократии в регионе.