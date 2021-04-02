Политика

18:08 02.04.2021

Байден провел телефонный разговор с Зеленским - источник

2 мин читать
Байден провел телефонный разговор с Зеленским - источник

Президент США Джозеф Байден провел первый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 2 апреля, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник в Офисе президента страны.

"Подтверждаем факт звонка, да", - сказал источник.

Как сообщило американское издание Politico, лидеры Украины и США говорили от 30 до 40 минут. Байден подтвердил свою приверженность Украине и сказал, что "он очень верит в страну".

По информации издания, украинские должностные лица настаивали на звонке между Зеленским и Байденом в течение нескольких недель.

"…В том числе в недавнемм звонке между советником по национальной безопасности Джейком Салливаном и главным помощником Зеленского Андреем Ермаком, по словам одного человека, знакомого с их разговором", - говорится в материале Politico в пятницу.

Отмечается, что разговор следует за как минимум тремя телефонными разговорами на высшем уровне между США и Украиной на этой неделе, между госсекретарем Энтони Блинкеном, председателем комитета начальников штабов генералом Марком Милли, министром обороны Ллойдом Остином и их украинскими коллегами.

Также информацию подтвердила корреспондент Politico Наташа Бертранд в Твиттер.

"Байден и Зеленский только что закончили разговор, который, как мне сказали, длился минут 30-40. Байден подтвердил обязательства США перед Украиной, и они говорили о сообщениях о наращивании российских войск на востоке и усилиях Зеленского по борьбе с коррупцией", - написала Бертранд в Twitter.

 

 

Теги: #зеленский #разговор #байден
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:33 02.04.2021
Зеленский заверил Байдена: ценит поддержку США и намерён серьёзно проводить реформирование страны и достичь мира

Зеленский заверил Байдена: ценит поддержку США и намерён серьёзно проводить реформирование страны и достичь мира

18:32 02.04.2021
Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии РФ - Белый Дом

Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии РФ - Белый Дом

18:10 02.04.2021
Байден заверил Зеленского, что США не оставят Украину без поддержки - Ермак

Байден заверил Зеленского, что США не оставят Украину без поддержки - Ермак

17:40 02.04.2021
Экспертизу голосов Байдена и Порошенко согласовал Зеленский в интересах Коломойского - нардеп Ионова

Экспертизу голосов Байдена и Порошенко согласовал Зеленский в интересах Коломойского - нардеп Ионова

17:21 02.04.2021
Байден проведёт телефонный разговор с Зеленским 2 апреля - источник

Байден проведёт телефонный разговор с Зеленским 2 апреля - источник

17:54 01.04.2021
Украина продолжит договариваться о перемирии на Донбассе - Зеленский

Украина продолжит договариваться о перемирии на Донбассе - Зеленский

18:49 31.03.2021
Зеленский ожидает президента Эстонии на праздновании 30-летия независимости Украины и саммите "Крымской платформы"

Зеленский ожидает президента Эстонии на праздновании 30-летия независимости Украины и саммите "Крымской платформы"

18:33 31.03.2021
Зеленский задекларировал более 22,7 млн грн доходов своей семьи за 2020 год

Зеленский задекларировал более 22,7 млн грн доходов своей семьи за 2020 год

11:43 31.03.2021
Телефонный разговор между Байденом и Зеленским будет, уверена временная поверенная по делам США

Телефонный разговор между Байденом и Зеленским будет, уверена временная поверенная по делам США

08:48 31.03.2021
Зеленский подписал указ о создании  Совета по вопросам развития профессионально-технического образования

Зеленский подписал указ о создании  Совета по вопросам развития профессионально-технического образования

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский заверил Байдена: ценит поддержку США и намерён серьёзно проводить реформирование страны и достичь мира

Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии РФ - Белый Дом

Байден заверил Зеленского, что США не оставят Украину без поддержки - Ермак

Байден проведёт телефонный разговор с Зеленским 2 апреля - источник

Арестович: глава украинской делегации в ТКГ задумался о специальном советнике по связям с ОРДЛО

ПОСЛЕДНЕЕ

Арестович: глава украинской делегации в ТКГ задумался о специальном советнике по связям с ОРДЛО

Украина надеется на участие США в деоккупации Донбасса и Крыма – Кулеба

В Раде собирают подписи за внеочередное заседание для увольнения Степанова – нардеп

Эксперты оценили евроинтеграционную политику Украины на "три с плюсом", а евроатлантическую на "пять с минусом" - исследование

На одном из участков округа №87 в Ивано-Франковской области исчезли 47 бюллетеней - Опора

Голосование на двух участках округа №87 в Ивано-Франковской области признано недействительным - Опора

Корниенко задекларировал полмиллиона гривень наличными и авторские права на песни

Посол Канады отмечает важность установления гражданского контроля над ВСУ – встреча с замглавы ОП

Украина ставит в приоритет политико-дипломатические пути урегулирования на Донбассе – глава МИД

Глава МИД Украины назвал нынешнюю эскалацию со стороны РФ системной и самой масштабной за последние годы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА