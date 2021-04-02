Байден провел телефонный разговор с Зеленским - источник

Президент США Джозеф Байден провел первый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 2 апреля, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник в Офисе президента страны.

"Подтверждаем факт звонка, да", - сказал источник.

Как сообщило американское издание Politico, лидеры Украины и США говорили от 30 до 40 минут. Байден подтвердил свою приверженность Украине и сказал, что "он очень верит в страну".

По информации издания, украинские должностные лица настаивали на звонке между Зеленским и Байденом в течение нескольких недель.

"…В том числе в недавнемм звонке между советником по национальной безопасности Джейком Салливаном и главным помощником Зеленского Андреем Ермаком, по словам одного человека, знакомого с их разговором", - говорится в материале Politico в пятницу.

Отмечается, что разговор следует за как минимум тремя телефонными разговорами на высшем уровне между США и Украиной на этой неделе, между госсекретарем Энтони Блинкеном, председателем комитета начальников штабов генералом Марком Милли, министром обороны Ллойдом Остином и их украинскими коллегами.

Также информацию подтвердила корреспондент Politico Наташа Бертранд в Твиттер.

"Байден и Зеленский только что закончили разговор, который, как мне сказали, длился минут 30-40. Байден подтвердил обязательства США перед Украиной, и они говорили о сообщениях о наращивании российских войск на востоке и усилиях Зеленского по борьбе с коррупцией", - написала Бертранд в Twitter.