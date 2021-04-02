В Раде собирают подписи за внеочередное заседание для увольнения Степанова – нардеп

90 народных депутатов поставили подписи под проектом постановления о созыве внеочередного пленарного заседания для увольнения Максима Степанова с должности министра здравоохранения, сообщает народный депутат Дмитрий Гурин (фракция "Слуга народа").

"Под постановлением о созыве внеочередной сессии по увольнению Степанова собрано 90 подписей депутатов разных фракций из необходимых 150", - написал Гурин в соцсети Facebook в пятницу.

По его словам, подписи поставили и 33 депутата из фракции "Слуга народа", включая председателя парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого.