Политика

12:30 02.04.2021

На одном из участков округа №87 в Ивано-Франковской области исчезли 47 бюллетеней - Опора

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На одном из участков округа №87 в Ивано-Франковской области исчезли 47 бюллетеней - Опора

Во время подсчета на участке №260019 (село Иваниковка Ивано-Франковской области) не досчитались 47 бюллетеней, сообщает Гражданская сеть "Опора" в соцсети Facebook.

"ОИК пересчитала голоса за Александра Шевченко. Были указаны 144 голоса, однако во время пересчета обнаружили только 97 бюллетеней", - указывается в сообщении.

Члены комиссии вызвали полицию.

Как сообщалось, 28 марта 2021 года в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области прошли промежуточные выборы в Верховную Раду.

По данным сайта Центральной избирательной комиссии, по итогам подсчета 90,59% электронным протоколов, на округе №87 лидирует Василий Вирастюк (партия Слуга народа") – 31,51% голосов, на втором месте Александр Шевченко (партия "За майбутне") – 29,52%", на третьем – "свободовец" Руслан Кошулинский с 28,83% голосов избирателей.

 

Теги: #опора #ивано_франковская_область #выборы
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