Политика

10:13 02.04.2021

Голосование на двух участках округа №87 в Ивано-Франковской области признано недействительным - Опора

2 мин читать
Голосование на двух участках округа №87 в Ивано-Франковской области признано недействительным - Опора

Окружная избирательная комиссия (ОИК) округа №87 (г.Надворная Ивано-Франковской области) признала недействительным голосование на избирательных участках №№261027 и 261030, сообщается на сайте Гражлданской сети "Опора" в пятницу.

Как отмечается в сообщении, на участке №261027 комиссия признала недействительными результаты голосования из-за отсутствия печатей на контрольных листах в больших урнах.

На участке №261030 члены ОИК пересчитали бюллетени на участке, где было указано 377 голосов за кандидата Александра Шевченко и подтвердили это количество, однако впоследствии член комиссии от "Слуги народа" заявил о неверном результате подсчета голосов. Члены ОИК повторно пересчитали бюллетени по Шевченко, их оказалось 277.

"Отдельные члены ОИК обвинили члена от "Слуги народа" в похищении бюллетеней, но проверка стрима "Опоры" показала, что члены комиссии посчитали 277 бюллетеней, но назвали 377, посмотрев на цифры в протоколе. На ОИК вызвали полицию. Правоохранители проводят следственные действия", - говорится в сообщении.

Кроме того, комиссия обнаружила, что в выписку из реестра избирателей незаконно были внесены 30 избирателей, таким образом, количество безосновательно выданных бюллетеней превышает 5% общего количества получивших избирательные бюллетени избирателей. На основании этого ОИК признала голосование на участке №261030 недействительным.

В "Опоре" сообщают, что ОИК начала пересчет голосов на 20 избирательных участках и по состоянию на 8.00 пятницы бюллетени были пересчитаны на пяти из них.

Как сообщалось, депутаты от партии "Слуга народа" в ночь на пятницу заявили о выявлении признаков фальсификации во время подсчета голосов на одном из избирательных участков в Ивано-Франковской области: при пересчете за кандидата Шевченко было обнаружено на 100 бюллетеней меньше, чем в протоколе участковой избирательной комиссии. Депутаты подали заявление в правоохранительные органы, после чего ОИК "на основе этой и другой информации" признала голосования на участке недействительным.

Как сообщалось, 28 марта 2021 года в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области прошли промежуточные выборы в Верховную Раду.

По данным сайта Центральной избирательной комиссии, по итогам подсчета 90,59% электронным протоколов, на округе №87 лидирует Василий Вирастюк (партия Слуга народа") – 31,51% голосов, на втором месте Александр Шевченко (партия "За майбутне") – 29,52%", на третьем – "свободовец" Руслан Кошулинский с 28,83% голосов избирателей.

 

Теги: #опора #оик #ивано_франковская_область #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:57 02.04.2021
На Прикарпатье планируют пересчитать голоса ещё на 16 участках - Вирастюк

На Прикарпатье планируют пересчитать голоса ещё на 16 участках - Вирастюк

14:22 01.04.2021
СБУ и Нацполиция обеспечивают охрану на округе №87 из-за возможных попыток дестабилизировать ситуацию вокруг выборов

СБУ и Нацполиция обеспечивают охрану на округе №87 из-за возможных попыток дестабилизировать ситуацию вокруг выборов

07:47 01.04.2021
На 87 округе в Ивано-Франковской области Шевченко обогнал Кошулинского, но лидирует Вирастюк

На 87 округе в Ивано-Франковской области Шевченко обогнал Кошулинского, но лидирует Вирастюк

01:46 01.04.2021
Суд обязал ОИК на 87 округе в Ивано-Франковске провести повторный подсчет голосов на одном из участков

Суд обязал ОИК на 87 округе в Ивано-Франковске провести повторный подсчет голосов на одном из участков

19:54 31.03.2021
Комиссия на округе №87 возобновила работу, продолжается подсчет голосов - Вирастюк

Комиссия на округе №87 возобновила работу, продолжается подсчет голосов - Вирастюк

10:44 31.03.2021
Кошулинский заявляет о массовых нарушениях на округе №87 и требует перевыборов

Кошулинский заявляет о массовых нарушениях на округе №87 и требует перевыборов

22:36 30.03.2021
Депутаты от "Слуги народа" вылетели в Ивано-Франковскую область, чтобы проконтролировать процесс подсчета голосовв №87 округе - Корниенко

Депутаты от "Слуги народа" вылетели в Ивано-Франковскую область, чтобы проконтролировать процесс подсчета голосовв №87 округе - Корниенко

19:08 30.03.2021
"Евросолидарность" призвала Разумкова обратиться в ЦИК, чтобы не допустить получения мандата нардепа Аксеновым

"Евросолидарность" призвала Разумкова обратиться в ЦИК, чтобы не допустить получения мандата нардепа Аксеновым

19:04 30.03.2021
Выборы мэра Харькова состоятся 31 октября - постановление

Выборы мэра Харькова состоятся 31 октября - постановление

17:06 30.03.2021
ЦИК сменила председателя и трех членов ОИК №87 - "Опора"

ЦИК сменила председателя и трех членов ОИК №87 - "Опора"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина ставит в приоритет политико-дипломатические пути урегулирования на Донбассе – глава МИД

Глава МИД Украины назвал нынешнюю эскалацию со стороны РФ системной и самой масштабной за последние годы

Телефонный разговор между Байденом и Зеленским будет, уверена временная поверенная по делам США

Разумков объяснил задекларированные 28 млн грн

ЦИК сменила председателя и трех членов ОИК №87 - "Опора"

ПОСЛЕДНЕЕ

Корниенко задекларировал полмиллиона гривень наличными и авторские права на песни

Посол Канады отмечает важность установления гражданского контроля над ВСУ – встреча с замглавы ОП

Украина ставит в приоритет политико-дипломатические пути урегулирования на Донбассе – глава МИД

Глава МИД Украины назвал нынешнюю эскалацию со стороны РФ системной и самой масштабной за последние годы

Зеленский возглавляет рейтинг доверия к политикам, за ним идут Кличко и Гройсман – соцопрос

Притула поддержал перевыборы руководства партии "Голос"

Советник главы ОП: не все межгосударственные обсуждения требуют присутствия Украины

Партия "Удар" начинает трансформацию - глава исполкома Палатный

Телефонный разговор между Байденом и Зеленским будет, уверена временная поверенная по делам США

В Раде есть стратегические ежемесячные планы законотворческой деятельности до мая 2024 года – Стефанчук

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА