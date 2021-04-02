Голосование на двух участках округа №87 в Ивано-Франковской области признано недействительным - Опора

Окружная избирательная комиссия (ОИК) округа №87 (г.Надворная Ивано-Франковской области) признала недействительным голосование на избирательных участках №№261027 и 261030, сообщается на сайте Гражлданской сети "Опора" в пятницу.

Как отмечается в сообщении, на участке №261027 комиссия признала недействительными результаты голосования из-за отсутствия печатей на контрольных листах в больших урнах.

На участке №261030 члены ОИК пересчитали бюллетени на участке, где было указано 377 голосов за кандидата Александра Шевченко и подтвердили это количество, однако впоследствии член комиссии от "Слуги народа" заявил о неверном результате подсчета голосов. Члены ОИК повторно пересчитали бюллетени по Шевченко, их оказалось 277.

"Отдельные члены ОИК обвинили члена от "Слуги народа" в похищении бюллетеней, но проверка стрима "Опоры" показала, что члены комиссии посчитали 277 бюллетеней, но назвали 377, посмотрев на цифры в протоколе. На ОИК вызвали полицию. Правоохранители проводят следственные действия", - говорится в сообщении.

Кроме того, комиссия обнаружила, что в выписку из реестра избирателей незаконно были внесены 30 избирателей, таким образом, количество безосновательно выданных бюллетеней превышает 5% общего количества получивших избирательные бюллетени избирателей. На основании этого ОИК признала голосование на участке №261030 недействительным.

В "Опоре" сообщают, что ОИК начала пересчет голосов на 20 избирательных участках и по состоянию на 8.00 пятницы бюллетени были пересчитаны на пяти из них.

Как сообщалось, депутаты от партии "Слуга народа" в ночь на пятницу заявили о выявлении признаков фальсификации во время подсчета голосов на одном из избирательных участков в Ивано-Франковской области: при пересчете за кандидата Шевченко было обнаружено на 100 бюллетеней меньше, чем в протоколе участковой избирательной комиссии. Депутаты подали заявление в правоохранительные органы, после чего ОИК "на основе этой и другой информации" признала голосования на участке недействительным.

Как сообщалось, 28 марта 2021 года в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области прошли промежуточные выборы в Верховную Раду.

По данным сайта Центральной избирательной комиссии, по итогам подсчета 90,59% электронным протоколов, на округе №87 лидирует Василий Вирастюк (партия Слуга народа") – 31,51% голосов, на втором месте Александр Шевченко (партия "За майбутне") – 29,52%", на третьем – "свободовец" Руслан Кошулинский с 28,83% голосов избирателей.