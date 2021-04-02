Политика

10:10 02.04.2021

Корниенко задекларировал полмиллиона гривень наличными и авторские права на песни

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Корниенко задекларировал полмиллиона гривень наличными и авторские права на песни

Председатель политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко задекларировал 500 тыс. грн и 50 тыс. долл. США наличными.

Согласно обнародованной электронной декларации об имуществе и доходах за 2020 год, доход семьи парламентария составил более 1,2 млн грн. В частности, в Верховной Раде Корниенко заработал 510 тыс. 426 грн, а его супруга Ольга Корниенко – 706 тыс. грн от предпринимательской деятельности и 21 тыс. 153 грн – в университете экономики и права "КРОК". Кроме того, проценты от вкладов Александра Корниенко в "Универсал банке" составили 9 тыс. грн.

Руководитель партии "Слуга народа" задекларировал 104,9 тыс. грн и 150 долларов на банковских счетах, а его жена – 654,4 тыс. грн.

В собственности у Корниенко и его жены – квартира в Киеве площадью 113 кв. м и стоимостью 4,4 млн грн, квартира в Черкассах площадью 85 кв. м стоимостью 200 тыс. грн. Помимо этого семья депутата владеет участком на 1300 кв. м и домом в с. Буда-Бабинецкая Бородянского района Киевской области, стоимость которых не указана в декларации.

Корниенко также задекларировал автомобиль Citroen C5 Aircross HDi 180 2019 года выпуска стоимостью почти 951 тыс. грн.

Кроме того, депутату принадлежит 50% авторских прав на песни группы "2Саша".

Источник: https://public.nazk.gov.ua/documents/d5782214-f88f-4e7c-be82-2e0fa54737c0

Теги: #корниенко #декларация #слуга_народа
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