Посол Канады отмечает важность установления гражданского контроля над ВСУ – встреча с замглавы ОП

Посол Канады в Украине Лариса Галадза в ходе встречи с заместителем руководителя Офиса президента Украины Романом Машовцом обратила внимание на важность установления надлежащего демократического гражданского контроля над Вооруженными силами Украины.

Как сообщается на сайте Офиса главы Украинского государства, Галадза отметила, что принятие необходимых для этого законопроектов станет важным сигналом для НАТО.

Посол также отметила, что Канада поддерживает усилия Украины по реформированию сектора обороны и безопасности и в противостоянии российской агрессии.

Согласно сообщению Машовец встретился с Галадзой для обсуждения ухудшения ситуации на востоке Украины, путей сдерживания российской агрессии и состояния и перспектив реформирования сектора национальной безопасности и обороны Украины.