Политика

09:27 02.04.2021

Посол Канады отмечает важность установления гражданского контроля над ВСУ – встреча с замглавы ОП

1 мин читать

Посол Канады в Украине Лариса Галадза в ходе встречи с заместителем руководителя Офиса президента Украины Романом Машовцом обратила внимание на важность установления надлежащего демократического гражданского контроля над Вооруженными силами Украины.

Как сообщается на сайте Офиса главы Украинского государства, Галадза отметила, что принятие необходимых для этого законопроектов станет важным сигналом для НАТО.

Посол также отметила, что Канада поддерживает усилия Украины по реформированию сектора обороны и безопасности и в противостоянии российской агрессии.

Согласно сообщению Машовец встретился с Галадзой для обсуждения ухудшения ситуации на востоке Украины, путей сдерживания российской агрессии и состояния и перспектив реформирования сектора национальной безопасности и обороны Украины.

Теги: #всу #посол #канада #офис_президента
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:35 01.04.2021
Главы МИД Украины и Канады провели телефонную беседу

Главы МИД Украины и Канады провели телефонную беседу

18:43 30.03.2021
Рада требует от МВД, СБУ и ГБР быстро и непредвзято расследовать события на Банковой 20 марта

Рада требует от МВД, СБУ и ГБР быстро и непредвзято расследовать события на Банковой 20 марта

18:39 30.03.2021
Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

18:08 30.03.2021
Глава Нацполиции: полиция могла вмешаться в акцию на Банковой и попасть на крючок манипуляций

Глава Нацполиции: полиция могла вмешаться в акцию на Банковой и попасть на крючок манипуляций

17:47 30.03.2021
Баканов об акции на Банковой 20 марта: РФ пытается использовать любой повод для дестабилизации в Украине

Баканов об акции на Банковой 20 марта: РФ пытается использовать любой повод для дестабилизации в Украине

15:23 30.03.2021
В "Слуге народа" не видят необходимости проводить закрытое заседание с Хомчаком и Тараном

В "Слуге народа" не видят необходимости проводить закрытое заседание с Хомчаком и Тараном

15:21 30.03.2021
Хомчак рассказал подробности гибели четверых военных 26 марта от снайперов на Донбассе

Хомчак рассказал подробности гибели четверых военных 26 марта от снайперов на Донбассе

14:48 30.03.2021
Рада позволила в течение суток призывать резервистов в особый период без объявления мобилизации

Рада позволила в течение суток призывать резервистов в особый период без объявления мобилизации

14:24 30.03.2021
Хомчак: РФ наращивает войска близи границы Украины

Хомчак: РФ наращивает войска близи границы Украины

11:31 30.03.2021
В ВСУ зарегистрировано еще два летальных случая от COVID-19 – командование Медсил

В ВСУ зарегистрировано еще два летальных случая от COVID-19 – командование Медсил

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Голосование на двух участках округа №87 в Ивано-Франковской области признано недействительным - Опора

Украина ставит в приоритет политико-дипломатические пути урегулирования на Донбассе – глава МИД

Глава МИД Украины назвал нынешнюю эскалацию со стороны РФ системной и самой масштабной за последние годы

Телефонный разговор между Байденом и Зеленским будет, уверена временная поверенная по делам США

Разумков объяснил задекларированные 28 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Голосование на двух участках округа №87 в Ивано-Франковской области признано недействительным - Опора

Корниенко задекларировал полмиллиона гривень наличными и авторские права на песни

Украина ставит в приоритет политико-дипломатические пути урегулирования на Донбассе – глава МИД

Глава МИД Украины назвал нынешнюю эскалацию со стороны РФ системной и самой масштабной за последние годы

Зеленский возглавляет рейтинг доверия к политикам, за ним идут Кличко и Гройсман – соцопрос

Притула поддержал перевыборы руководства партии "Голос"

Советник главы ОП: не все межгосударственные обсуждения требуют присутствия Украины

Партия "Удар" начинает трансформацию - глава исполкома Палатный

Телефонный разговор между Байденом и Зеленским будет, уверена временная поверенная по делам США

В Раде есть стратегические ежемесячные планы законотворческой деятельности до мая 2024 года – Стефанчук

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА