Политика

23:12 31.03.2021

Притула поддержал перевыборы руководства партии "Голос"

1 мин читать
Притула поддержал перевыборы руководства партии "Голос"

Украинский шоумен, волонтер и член партии "Голос" Сергей Притула заявил, что поддерживает перевыборы руководства партии.

"У большого количества партийцев и депутатов парламентской фракции есть ряд фундаментальных претензий к руководству партии… Они требуют Политсовет созвать внеочередной партийный съезд для того, чтобы на нем решить все проблемные вопросы… Считаю необходимым членам политсовета услышать и выполнить требование своих однопартийцев", - написал Притула на своей странице в соцсети Facebook в среду вечером.

Он призвал сообщить о дате внеочередного съезда и обеспечить представительство делегатов от регионов пропорционально количеству депутатов партии "Голос" в местных советах региона.

Теги: #руководство #украина #голос #притула
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:48 31.03.2021
Кулеба обсудил с госсекретарем США Блинкеном усиление взаимодействия двух стран в сфере безопасности

Кулеба обсудил с госсекретарем США Блинкеном усиление взаимодействия двух стран в сфере безопасности

22:43 31.03.2021
Нардеп от "Голоса" задекларировала кота и собаку как ценное движимое имущество

Нардеп от "Голоса" задекларировала кота и собаку как ценное движимое имущество

21:59 31.03.2021
Первый замглавы МИД Украины сообщила представителям ЮНЕСКО об уничтожении в Крыму памяток всемирного культурного наследия

Первый замглавы МИД Украины сообщила представителям ЮНЕСКО об уничтожении в Крыму памяток всемирного культурного наследия

21:47 31.03.2021
В Коростенском горсовете двое неизвестных в масках разбрызгали в лицо депутату от "Слуги народа" слезоточивый газ, правоохранители возбудили дело

В Коростенском горсовете двое неизвестных в масках разбрызгали в лицо депутату от "Слуги народа" слезоточивый газ, правоохранители возбудили дело

14:02 31.03.2021
Премьер Испании посетит Украину - замглавы МИД

Премьер Испании посетит Украину - замглавы МИД

13:37 31.03.2021
Украина прекратила действие соглашения с Россией о сотрудничестве в сфере туризма

Украина прекратила действие соглашения с Россией о сотрудничестве в сфере туризма

12:55 31.03.2021
Сейчас критический момент для украинских политиков, чтобы успеть завершить земельную реформу до 1 июля – замдиректора миссии USAID

Сейчас критический момент для украинских политиков, чтобы успеть завершить земельную реформу до 1 июля – замдиректора миссии USAID

08:56 31.03.2021
В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

08:48 31.03.2021
Зеленский подписал указ о создании  Совета по вопросам развития профессионально-технического образования

Зеленский подписал указ о создании  Совета по вопросам развития профессионально-технического образования

08:32 31.03.2021
В Украине за сутки зафиксировано 11 226  новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 6 405 человек – Степанов

В Украине за сутки зафиксировано 11 226  новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 6 405 человек – Степанов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Телефонный разговор между Байденом и Зеленским будет, уверена временная поверенная по делам США

Разумков объяснил задекларированные 28 млн грн

ЦИК сменила председателя и трех членов ОИК №87 - "Опора"

ЦИК приняла протокол об итогах голосования на довыборах в Раду с 50-го округа

Порошенко призвал Зеленского вернуть украинские войска на позиции, с которых они были отведены

ПОСЛЕДНЕЕ

Советник главы ОП: не все межгосударственные обсуждения требуют присутствия Украины

Партия "Удар" начинает трансформацию - глава исполкома Палатный

Телефонный разговор между Байденом и Зеленским будет, уверена временная поверенная по делам США

В Раде есть стратегические ежемесячные планы законотворческой деятельности до мая 2024 года – Стефанчук

Кошулинский заявляет о массовых нарушениях на округе №87 и требует перевыборов

Стефанчук надеется, что закон о всеукраинском референдуме будет опубликован в ближайшее время

"Евросолидарность" призвала Разумкова обратиться в ЦИК, чтобы не допустить получения мандата нардепа Аксеновым

Нардеп "Слуги народа" просит ускорить принятие закона об ответственности госслужащих за двойное гражданство Украины и РФ

Порошенко призвал профинансировать производство вакцин и закупку лекарства от Covid-19

Конституционность указа Зеленского об отмене назначения Тупицкого может определить только КС - Разумков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА