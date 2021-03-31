Притула поддержал перевыборы руководства партии "Голос"

Украинский шоумен, волонтер и член партии "Голос" Сергей Притула заявил, что поддерживает перевыборы руководства партии.

"У большого количества партийцев и депутатов парламентской фракции есть ряд фундаментальных претензий к руководству партии… Они требуют Политсовет созвать внеочередной партийный съезд для того, чтобы на нем решить все проблемные вопросы… Считаю необходимым членам политсовета услышать и выполнить требование своих однопартийцев", - написал Притула на своей странице в соцсети Facebook в среду вечером.

Он призвал сообщить о дате внеочередного съезда и обеспечить представительство делегатов от регионов пропорционально количеству депутатов партии "Голос" в местных советах региона.