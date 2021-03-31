Партия "Удар" начинает трансформацию - глава исполкома Палатный

Партия "Удар" начинает трансформацию в открытую платформу и будет усилена компетентными кадрами, отмечает недавно назначенный глава исполкома партии Артур Палатный.

"Мы начинаем трансформацию "Удара" в партию, которая станет открытой платформой для всех активных украинцев. Сосредоточимся на создании большой украинской команды людей, которые не считают Украину "failed state", не согласны с тем, что Украина – это "государство 404". Это люди, которые хотят жить в сильной европейской стране, где главная сила закона, а не закон силы. С такими людьми нам по пути", - сказал Палатный в интервью изданию lb.ua.

Глава исполкома "Удара" акцентировал на том, что в партию планируют усилить за счет привести компетентных, опытных и порядочных людей, а не просто новые лица.

"Для "Удара" сейчас стоит задача сформировать в Украине команду не просто новых лиц. Главные принципиальные критерии для нас неизменны: компетентность и профессионализм и, конечно, патриотизм. И здесь для нас важен наш опыт. "Удар" не новичок в украинской политике. Мы далеки от политического инфантилизма, который демонстрируют нынешние т.н. "новые" партии с политконсервами внутри. Украине нужна взвешенная политическая альтернатива. "Удар" может стать этой альтернативой", – сказал Палатный.