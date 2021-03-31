Политика

10:44 31.03.2021

Кошулинский заявляет о массовых нарушениях на округе №87 и требует перевыборов

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Кошулинский заявляет о массовых нарушениях на округе №87 и требует перевыборов

Кандидат в народные депутаты в одномандатном избирательном округе №87 (г.Надворная Ивано-Франковская область), представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский заявляет о зафиксированных массовых нарушениях в ходе промежуточных выборов и требует признать их результаты недействительными с объявлением перевыборов.

"Оппоненты позволяли себе грязные технологии… Достаточно лишь взглянуть на то, что происходило в день тишины, в сам день выборов и сейчас, при подсчете. Очевидные факты подкупа голосов, многочисленные нарушения на участках и то, что сейчас происходит в ОИК - это яркий пример грубой, незаконной борьбы за власть. Несмотря на многочисленные нарушения и на ситуацию, которая сейчас происходит, требуем признать результаты выборов недействительными и объявить перевыборы", - говорится в заявлении, опубликованном на странице Кошулинского в Facebook.

Он поблагодарил избирателей и добавил, что "Свобода" будет защищать их выбор.

Как сообщалось, 28 марта 2021 года в одномандатных избирательных округах №50 в Донецкой области и № 87 в Ивано-Франковской области прошли промежуточные выборы в Верховную Раду, участие в которых принимали 32 кандидата.

Согласно результатам электронной обработки 100% протоколов, на 50-м округе победил представитель политической партии "Порядок" Андрей Аксенов, набрав 65,46% голосов избирателей.

Вместе с тем, по данным сайта Центральной избирательной комиссии, после подсчета 67,52% электронным протоколов, на округе №87 лидирует Василий Вирастюк (партия Слуга народа") – 31.3% голосов, на втором месте "свободовец" Руслан Кошулинский – 28,88%, а у Александра Шевченко (партия "За майбутне") – 28,73%. Около суток данные на сайте ЦИК не обновляются.

Всего в округе №87 представлены 14 кандидатов, в том числе 8 выдвинутых партий и 6 самовыдвиженцев. Кандидат от партии "Европейская Солидарность" Маруся Звиробий (Елена Самбул (Биленька) сняла свою кандидатуру в пользу Кошулинского.

В ночь на 30 марта неизвестные "заминировали" ОИК округа №87 в Надворной, где шел подсчет голосов промежуточных выборов, которые состоялись 28 марта. ОИК объявляла перерыв и временно прекращала свою работу; полиция и саперы перед тем осмотрели помещение и не нашли взрывных устройств.

30 марта ЦИК внесла изменения в состав ОИК №87, сменив ее председателя и трех членов, которые не явились на продолжение заседания окружной избирательной комиссии 30 марта в 12:00. Кроме них, не пришли еще 5 других членов ОИК.

Как сообщило движение "Честно", Вирастюк и Шевченко заявили о том, что выиграли выборы в округе. В тот же день делегация из более 20-ти народных депутатов от партии "Слуга народа" вылетела во вторник в Ивано-Франковской области, чтобы проконтролировать процесс подсчета голосов на округе. В "Европейской солидарности" заявили, что на довыборах в 87-ом избирательном округе "получил административный ресурс".

Теги: #нарушения #выборы #кошулинский
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