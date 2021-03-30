"Евросолидарность" призвала Разумкова обратиться в ЦИК, чтобы не допустить получения мандата нардепа Аксеновым

Партия "Европейская солидарность" призывает руководителя Верховной Рады Дмитрия Разумкова обратиться в Центральную избирательную комиссию с тем, чтобы та не допустила получение мандата народного депутата кандидатом в народные депутаты по одномандатному избирательному округу №50 Донецкой области Андреем Аксеновым, который побеждает по результатам электронной обработки протоколов прошедших в воскресенье выборов.

"Мы призываем председателя Верховной Рады обратиться сейчас в ЦИК о невозможности получения мандата господином Аксеновым, который скрывался в оккупированном Крыму.", - сказала сопредседатель фракции Ирина Геращенко на внеочередном заседании парламента во вторник.

Аксенов уроженец Донецкой области, с 2015 года является мэром г.Доброполье. В СМИ были опубликованы доказательства того, что Аксенов выезжал на оккупированный Крым, где получил паспорт гражданина РФ. Позже его обвиняли в подделке документов и растрате имущества, а затем огласили в розыск; он проходил лечение в Германии, в 2019 году вернулся в Украину, после чего был отстранен от должности городского головы, но в 2020 году вновь переизбрался на этот пост.

В 2019 году Аксенов проиграл на парламентских выборах по округу №50 Руслану Требушкину, набрав 28,92% голосов избирателей, тогда как Требушкин – 30,33%. Однако в 2020 году Требушкин написал заявление о сложении депутатских полномочий в связи с избранием его на должность Покровского городского головы Покровского района Донецкой области. 16 декабря Верховная Рада досрочно прекратила его полномочия.

ЦИК решением от 27 ноября назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в указанном округе на воскресенье, 28 марта 2021 года.

По результатам электронной обработки 100% протоколов Аксенов победил на одномандатном избирательном округе №50, набрав 65,46% голосов избирателей. Представитель Партии Шария Валентин Рыбин, набравший 13% - на втором месте, представитель "Европейской солидарности", волонтер и детский сосудистый кардиохирург Юлия Кузьменко – на третьем с 6,69%.