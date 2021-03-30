Нардеп "Слуги народа" просит ускорить принятие закона об ответственности госслужащих за двойное гражданство Украины и РФ

Законодательство, регулирующие гражданство в Украине, уже давно и безнадежно устарело, отмечает народный депутат фракции "Слуга народа" Олег Дунда

Как сообщает пресс-служба парламентария, депутат призывает принять законопроект о двойном гражданстве как неотложный. "Ситуация, когда в стране, которая уже семь лет защищает своих граждан и территорию от агрессии северного соседа, не работают институты гражданства, не ведётся реестр учёта граждан с двойным гражданством и полностью отсутствуют механизмы защиты наших граждан, которые вынуждены были получить паспорта РФ, – это прямая угроза нашей национальной безопасности", – считает Дунда.

Дунда вместе с коллегами по фракции Александром Аликсийчуком и Дмитрией Микишем в конце января зарегистрировал в Верховной Раде проекты законопроекты №4640 о правовом обеспечении наличия иностранного гражданства у граждан Украины и №4641 "Об установлении административной и уголовной ответственности за нарушения, связанные с двойным гражданством". Сейчас законопроекты находятся на рассмотрении парламентского комитета по правам человека, деокупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Дунда призывает комитет и Верховную Раду ускориться и рассмотреть эти законопроекты в неотложном режиме, поскольку, по его словам, консервация ситуации и затягивание урегулирования вопроса двойного гражданства несет угрозу национальной безопасности Украины в условиях гибридной войны с РФ.

При этом он назвал беспрецедентным примером игнорирования и затягивания принятия законопроекта о двойном гражданстве довыборы в Верховную Раду в округе №50 в Донецкой области, где, по данным ЦИК, побеждает владелец паспорта РФ Андрей Аксенов. "Если бы зарегистрированные мной с коллегами законопроекты №4640 и №4641 были бы приняты, то такие "Аксеновы" не могли бы ни регистрироваться кандидатами, ни голосовать. Мы ведь все хорошо понимаем, чьи интересы будет представлять в нашей украинской Верховной Раде гражданин России и какие ценности он будет защищать", - сказал Дунда.