Политика

18:44 30.03.2021

Нардеп "Слуги народа" просит ускорить принятие закона об ответственности госслужащих за двойное гражданство Украины и РФ

2 мин читать
Нардеп "Слуги народа" просит ускорить принятие закона об ответственности госслужащих за двойное гражданство Украины и РФ

Законодательство, регулирующие гражданство в Украине, уже давно и безнадежно устарело, отмечает народный депутат фракции "Слуга народа" Олег Дунда

Как сообщает пресс-служба парламентария, депутат призывает принять законопроект о двойном гражданстве как неотложный. "Ситуация, когда в стране, которая уже семь лет защищает своих граждан и территорию от агрессии северного соседа, не работают институты гражданства, не ведётся реестр учёта граждан с двойным гражданством и полностью отсутствуют механизмы защиты наших граждан, которые вынуждены были получить паспорта РФ, – это прямая угроза нашей национальной безопасности", – считает Дунда.

Дунда вместе с коллегами по фракции Александром Аликсийчуком и Дмитрией Микишем в конце января зарегистрировал в Верховной Раде проекты законопроекты №4640 о правовом обеспечении наличия иностранного гражданства у граждан Украины и №4641 "Об установлении административной и уголовной ответственности за нарушения, связанные с двойным гражданством". Сейчас законопроекты находятся на рассмотрении парламентского комитета по правам человека, деокупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Дунда призывает комитет и Верховную Раду ускориться и рассмотреть эти законопроекты в неотложном режиме, поскольку, по его словам, консервация ситуации и затягивание урегулирования вопроса двойного гражданства несет угрозу национальной безопасности Украины в условиях гибридной войны с РФ.

При этом он назвал беспрецедентным примером игнорирования и затягивания принятия законопроекта о двойном гражданстве довыборы в Верховную Раду в округе №50 в Донецкой области, где, по данным ЦИК, побеждает владелец паспорта РФ Андрей Аксенов. "Если бы зарегистрированные мной с коллегами законопроекты №4640 и №4641 были бы приняты, то такие "Аксеновы" не могли бы ни регистрироваться кандидатами, ни голосовать. Мы ведь все хорошо понимаем, чьи интересы будет представлять в нашей украинской Верховной Раде гражданин России и какие ценности он будет защищать", - сказал Дунда.

Теги: #гражданство #дунда #слуга_народа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:23 30.03.2021
В "Слуге народа" не видят необходимости проводить закрытое заседание с Хомчаком и Тараном

В "Слуге народа" не видят необходимости проводить закрытое заседание с Хомчаком и Тараном

12:44 24.03.2021
Тищенко возглавил Закарпатскую областную парторганизацию "Слуги народа"

Тищенко возглавил Закарпатскую областную парторганизацию "Слуги народа"

17:29 22.03.2021
"Слуга народа" за проведение на этой неделе внеочередного заседания Рады из-за событий на Банковой

"Слуга народа" за проведение на этой неделе внеочередного заседания Рады из-за событий на Банковой

17:58 21.03.2021
Нардеп Безуглая предлагает заслушать на комитете рады по нацбезопасности представителей СБУ относительно событий, связанных со Стерненко

Нардеп Безуглая предлагает заслушать на комитете рады по нацбезопасности представителей СБУ относительно событий, связанных со Стерненко

15:00 21.03.2021
"Слуга народа" будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады для оценки событий, произошедших в субботу под зданием ОП

"Слуга народа" будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады для оценки событий, произошедших в субботу под зданием ОП

14:22 19.03.2021
Корниенко считает необходимым проверять слова Дубинского

Корниенко считает необходимым проверять слова Дубинского

22:07 17.03.2021
Разумков: Меня не приглашали войти в политсовет партии "Слуги народа"

Разумков: Меня не приглашали войти в политсовет партии "Слуги народа"

10:31 17.03.2021
В "Слуге народа" не исключают проведение внеочередного пленарного заседания

В "Слуге народа" не исключают проведение внеочередного пленарного заседания

10:49 16.03.2021
Арахамия о возможности коалиции с "Батькивщиной": Сейчас таких процессов я не вижу

Арахамия о возможности коалиции с "Батькивщиной": Сейчас таких процессов я не вижу

20:13 15.03.2021
Возможный разговор нардепа Семинского с Рудьковским о его готовности заплатить $7 млн за получение мандата был давно и не имеет отношения к "Слуге народа" - Корниенко

Возможный разговор нардепа Семинского с Рудьковским о его готовности заплатить $7 млн за получение мандата был давно и не имеет отношения к "Слуге народа" - Корниенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Разумков объяснил задекларированные 28 млн грн

ЦИК сменила председателя и трех членов ОИК №87 - "Опора"

ЦИК приняла протокол об итогах голосования на довыборах в Раду с 50-го округа

Порошенко призвал Зеленского вернуть украинские войска на позиции, с которых они были отведены

Кулеба поблагодарил Канаду и Австралию за введение санкций из-за строительства Крымского моста

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко призвал профинансировать производство вакцин и закупку лекарства от Covid-19

Конституционность указа Зеленского об отмене назначения Тупицкого может определить только КС - Разумков

Аваков о русском языке: мы не только можем, но и обязаны использовать его для контрпропаганды

Разумков объяснил задекларированные 28 млн грн

ЦИК сменила председателя и трех членов ОИК №87 - "Опора"

Указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КС усугубил конституционный кризис в Украине, считает нардеп Осадчук

ЦИК приняла протокол об итогах голосования на довыборах в Раду с 50-го округа

Порошенко призвал Зеленского вернуть украинские войска на позиции, с которых они были отведены

Указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого не имеет юридической силы - нардеп Нимченко

Кулеба поблагодарил Канаду и Австралию за введение санкций из-за строительства Крымского моста

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА