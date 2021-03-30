Политика

17:37 30.03.2021

Порошенко призвал профинансировать производство вакцин и закупку лекарства от Covid-19

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Порошенко призвал профинансировать производство вакцин и закупку лекарства от Covid-19

Лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко призвал власти к немедленным стратегическим шагам в борьбе с пандемией коронавируса и потребовал немедленного заседания СНБО с участием руководителей всех фракций, сообщается на сайте политсилы во вторник.

"Мы требуем объединиться, совместно созвать заседание СНБО, принять участие всем руководителям фракций и групп Верховной Рады. У нас есть дополнительные предложения к нашему плану по противодействию коронавирусу. Выделить средства на приобретение лицензий на производство вакцин внутри государства. Сейчас завершается разработка уникальных лекарств. И чтобы не случилось так, как с вакцинами, сейчас надо заключить контракты и оплатить их", - сказал Порошенко, выступая с трибуны Верховной Рады.

Он напомнил, что год назад никто в мире не был готов к пандемии. Но большинство стран за это время создали систему защиты людей, однако лишь в Украине "третья волна пандемии оказалась полной неожиданностью для власти".

"Уверен в том, что мы должны защитить людей лекарствами и дать возможность на СНБО закупить (их – ИФ_ субъектам местного самоуправления, для того, чтобы защитить людей от непрофессионализма власти", - резюмировал Порошенко.

Теги: #коронавирус #порошенко #вакцина #евросолидарность
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