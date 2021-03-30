Политика

17:25 30.03.2021

Аваков о русском языке: мы не только можем, но и обязаны использовать его для контрпропаганды

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Аваков о русском языке: мы не только можем, но и обязаны использовать его для контрпропаганды

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступает за создание проукраинского русскоязычного телеканала для устранения монополии пропаганды РФ на международном информационном рынке.

На своей странице в Фейсбук министр отметил, что любой язык живет и развивается в среде его носителей, потому "невозможно этот процесс ни остановить, ни запретить".

"Русский язык – не торговая марка с правом полного распоряжения! Старший по происхождению украинский язык безусловно богаче, образней и ярче русского - спорьте кто желает - но нашей, украинской культуре, принадлежит и весь корпус литературного наследия наших классиков, в том числе, писавших на русском. Почему мы, украинцы, должны отказываться от языка Гоголя, Квитки-Основьяненко, Шевченко, Носова, Зощенко, Булгакова, Виктора Некрасова и сотен других прекрасных украинских русскоязычных писателей?", - подчеркнул Аваков.

Министр, позиционируя себя как "русскоязычного украинского националиста", уверен, что Украине следует приветствовать развитие "НАШЕГО русского языка, на котором говорят миллионы украинцев, и давать ему возможность свободно развиваться".

При этом Аваков подчеркнул, что государственным языком, несомненно, может быть только украинский. "Однако русский, крымскотатарский, румынский, венгерский, болгарский и прочие языки, которые живут в Украине – языки общения и культуры, семейного наследия, часть богатой украинской культурной ауры. Эти языки также принадлежат украинцам!", - добавил он.

В этом контексте Аваков заявил о целесообразности использования русского языка для контрпропаганды. "В условиях подлой гибридной войны, развязанной против Украины путинским режимом, в которой так велика пропагандистская составляющая, – мы не только можем, но и обязаны использовать русский язык для контрпропаганды".

По словам министра, на русском языке говорят и понимают его около 300 миллионов людей в мире. "Из них только половина(!) живет в РФ. Для многих, понимающих русский язык, важно иметь возможность получать честную, а не путинскую информацию на своем языке", - сказал он.

Аваков подчеркнул: "Необходимо создать качественный русскоязычный украинский и проукраинский телеканал, который мог бы переломить пропагандистскую монополию РФ на международном информационном рынке. Мир должен знать правду и понимать разницу между новостями и фейками российской пропаганды!".

Теги: #язык #пропаганда #аваков
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