Политика

17:06 30.03.2021

ЦИК сменила председателя и трех членов ОИК №87 - "Опора"

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ЦИК сменила председателя и трех членов ОИК №87 - "Опора"

Центральная избирательная комиссия на своем заседании 30 марта внесла изменения в состав окружной избирательной комиссии №87 в Ивано-Франковской области, где продолжается подсчет голосов на промежуточных выборах народного депутата Украины, сообщает Гражданская сеть "Опора"

"По информации ОИК, состоялась замена председателя избирательной комиссии Руслана Кашникова на Алексея Остроухова (субъект представления - партия "Голос", фракция которой зарегистрирована в ВР), а также Василия Белоуса на Александра Егорова (ВО "Свобода"), Дениса Жилюка на Евгения Павлусенко ("Голос") и Ивана Федива на Сергея Калугина ("Слуга народа"). Напомним, что указанные члены комиссии не явились на продолжение заседания окружной избирательной комиссии 30 марта в 12:00. Кроме них, не пришли еще 5 членов ОИК", - говорится в сообщении.

По данным сайта ЦИК, после подсчета 67,52% электронным протоколов, лидирует Василий Вирастюк (партия Слуга народа") – 31.3% голосов, на втором месте "свободовец" Руслан Кошулинский - 28.88%, у Александра Шевченко (партия "За майбутне") – 28,73%,.

 

 

 

Теги: #цик #опора #выборы
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